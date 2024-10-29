«Будем оспаривать»: в Кремле отреагировали на арест недвижимости РФ в Финляндии

Инициатором была украинская компания.

Власти России пока не получали сообщения об аресте в Финляндии здания и участка земли Российского центра науки и культуры (РЦНК). Однако Москва намерена оспорить такие меры в суде. Это заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Не располагаю информацией об этом, но, безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. Естественно, Российская Федерация будет защищать свои имущественные интересы, поэтому мы задействуем все правовые механизмы для защиты», — сказал он.

Прежде издание Helsingin Sanomat сообщило о том, что в Финляндии наложили арест на российскую недвижимость. Соответствующий иск подала украинская компания «Нафтогаз». Вместе с тем арест наложен на семь квартир в Хельсинки.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Финляндии закрыли сразу четыре музея, которые находятся в районе Хельсинки и Котки. Также они намерены прекратить работу рыболовного домика императора Александра III, острова-музея Сеурасаари, виллы-музея в Виттреск Киркконумми на берегу озера Виттреск-ярви и музея-усадьбы Лоухисаари. По мнению финских властей, это поможет сэкономить почти 2,5 миллиона евро в 2025 году.