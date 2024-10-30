«Браслет носит и в рехабе лежит»: что происходит с Гуфом после скандала

Несмотря на реабилитацию, концерты артист не отменил.

Рэпер Гуф сейчас лежит в рехабе. Об этом сообщила изданию Super возлюбленная музыканта Разият Салахова.

После потасовки в подмосковной бане у исполнителя начались проблемы. В настоящий момент, артист находится на лечении в реабилитационном центре для зависимых, в который он, якобы, поросился сам.

Кроме этого, на Гуфе находиться браслет, который помогает правоохранительным органам отслеживать его местонахождение. Эта мера была предпринята для того, чтобы музыкант не посещал место происшествия. Такое ограничение было наложено судом.

«Он идет на поправку, вроде бы, мы надеемся. Все будет хорошо. Сколько пробудет в рехабе — этого никто не может сказать, даже я или он, или кто-то еще. Он связывался со мной после задержания, я видела его. Общаюсь с Олей, Айзой, с его мамой и с ним тоже», — поделилась девушка знаменитости.

Салахова подтвердила, что музыкант носит браслет, и лежит на реабилитации. Но она, скорее всего, продлиться не долго, так как концерты рэпера отменены не были.

В ночь на 23 октября музыканта задержали в банном комплексе в Подмосковье. Артист подрался с братом владельца, который оказался полицейским. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем Глюкоза и Гуф привлекли внимание правоохранителей.