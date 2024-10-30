В отношениях с Западом у Киева тоже не все гладко. Сегодня Зеленский в Исландии, в стране, где де-юре даже нет вооруженных сил. И там он просит не помощи, и не членства в НАТО. Ему нужно всего лишь приглашение в Альянс.

В свою очередь американские чиновники признали «мирный план» Зеленского* полностью непригодным. По данным The New York Times стали известны секретные пункты этого договора и там целый пакет так называемого «не ядерного сдерживания». В первую очередь ракеты Tomahawk, дальность которых 2400 километров.

Насколько серьезно западные спонсоры восприняли эти просьбы Киева, можно судить по ответу президента Польши, которого сегодня спросили, а не обидно ли ему, что Зеленский другим показал секретную часть, а ближайшему соседу нет? Дуда ответил, что ему в принципе все равно, дав понять, что эти тайные планы никто выполнять не собирается.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.