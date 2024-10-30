«Своеобразная мода»: на дачных участках в России стала появляться колючая проволока

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

В РФ на дачных участках стала появляться колючая проволока для защиты от воров

«Своеобразная мода»: на дачных участках в России стала появляться колючая проволока

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые предпочитают ставить свои загородные дома под охрану ЧОПов, а у других свои способы охраны.

Тюменские дачники уже готовятся к зиме: защитить свои загородные дома от воров они планируют с помощью колючей проволоки. Об этом изданию URA.RU рассказал сотрудник одного из СНТ Тюмени.

«Тенденция с установкой колючей проволоки на дачных участках появилась в этом году. Можно сказать, что это своеобразная мода среди дачников. Проволоку устанавливают, когда, как правило, наблюдается высокая активность воров-домушников, которые „охотятся“ на загородные дома», — заявил источник.

Однако, по его словам, к монтажу проволоки есть определенные требования. Она обязательно должна быть установлена таким образом, чтобы не поранились случайные прохожие.

Некоторые же продолжают придерживаться привычного способа уберечь свои владения от воровства — ставят загородные дома под охрану ЧОПов и устанавливают датчики движения.

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«Своеобразная мода»: на дачных участках в России стала появляться колючая проволока

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