«Своеобразная мода»: на дачных участках в России стала появляться колючая проволока

Некоторые предпочитают ставить свои загородные дома под охрану ЧОПов, а у других свои способы охраны.

Тюменские дачники уже готовятся к зиме: защитить свои загородные дома от воров они планируют с помощью колючей проволоки. Об этом изданию URA.RU рассказал сотрудник одного из СНТ Тюмени.

«Тенденция с установкой колючей проволоки на дачных участках появилась в этом году. Можно сказать, что это своеобразная мода среди дачников. Проволоку устанавливают, когда, как правило, наблюдается высокая активность воров-домушников, которые „охотятся“ на загородные дома», — заявил источник.

Однако, по его словам, к монтажу проволоки есть определенные требования. Она обязательно должна быть установлена таким образом, чтобы не поранились случайные прохожие.

Некоторые же продолжают придерживаться привычного способа уберечь свои владения от воровства — ставят загородные дома под охрану ЧОПов и устанавливают датчики движения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать мощную воздуходувку для борьбы с опавшей листвой.