Расцвет культуры: в Третьяковской галерее открылась выставка художников-передвижников

Экспозиция представляет собой более 150 картин выдающихся мастеров.

Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве начнет свою работу с уникальной выставки. Экспозиция расскажет об одном из самых ярких художественных движений, которое зародилось в XIX веке — передвижниках.

Посетителям представят более 150 картин выдающихся мастеров — Репина, Сурикова, Серова, Васнецова и других художников. Часть картин доставили в столицу из других регионов. Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук одним из первых увидел экспозицию.

После открытия нового корпуса в новое здание Третьяковской галереи, кажется, переехало и ее «сердце». В одном зале собраны произведения Репина, Васнецова, Шишкина и Крамского. Причем ознакомиться с цифровыми копиями классики русской живописи кураторы предлагают уже в фойе.

Буквально прикоснуться к искусству можно с помощью интерактивной панели, где представлены все экспонаты галереи, а также их подробные характеристики и история создания каждого полотна.

Чуть больше узнать о полотнах можно и в основном зале экспозиции. К примеру, портрет Льва Толстого Павел Третьяков не хотел покупать у известного портретиста Николая Ярошенко. Изначально коллекционеру не понравилось полотно с потерянным взглядом писателя.

«Ему показался этот портрет таким блеклым, с таким невыразительным взглядом великого писателя. А для Ярошенко как раз эти моменты были очень и очень дороги», — говорит старший научный сотрудник отдела живописи Государственной Третьяковской галереи Галина Серова.

Коллекцию из 150 произведений собрали к 155-летию объединения художников-передвижников — одного из любимых у основателя галереи Павла Третьякова. Именно их работы стали стержнем Третьяковки, а впоследствии и всей русской живописи.

«В некотором смысле Павел Михайлович Третьяков — он их брат, передвижников. Он из их поколения, он собирает самое современное, самое актуальное искусство. Оно отнюдь не было тогда таким классическим, каким оно кажется сейчас», — объясняет Серова.

На первой передвижной выставке в 1871-м зрителям представили 82 произведения. Особый успех имела картина Николая Ге «Петр I допрашивает цесаревича Алексея». Тогда люди впервые и увидели, каким реалистичным может быть русское искусство.

«Передвижники писали не только на тему жесточайшей бедноты, каких-то сложных условий жизни, тяжелого труда. Достаточно много картины было посвящено отдыху, праздному времяпрепровождению, праздникам церковным», — отмечает куратор выставки, заведующий отделом Живописи II половины XIX — начала XX века Татьяна Юденкова.

Товарищество передвижных художественных выставок просуществовало с 1870-го по 1923 годы, то есть всего чуть больше полувека. За это время в объединении поучаствовало 560 художников, а в экспозициях представили больше десяти тысяч картин. Работы передвижников были настолько популярными, что за ними охотились многие купцы и даже император Александр III, чьей мечтой было создать национальный музей искусства. Составить конкуренцию царю в этом мог только Павел Третьяков.

«Часто Третьяков покупал работы „на корню“ в мастерской у художников. И это императору, естественно, не нравилось. Были конфликты внутренние и у самих передвижников: кому отдать пальму первенства, императору или Третьякову», — рассказывает заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова.

Соперничество закончилось указом императора, по которому во всех вернисажах он был первым покупателем. Что в некоторых случаях даже спасало полотна.

Из-за не каноничного образа Христа цензоры хотели запретить картину Василия Поленова «Христос и Грешница». Но накануне презентации полотно приобрел император Александр III, и мнение критиков о картине изменилось.

В коллекции Александра III — больше 130 произведений живописи. А некоторые творцы благодаря финансированию царя имели собственные мастерские за рубежом.

«Основа любого государства — это культура. Если ее не будет, то не будет ничего. Он это понимал прекрасно. Поэтому при нем культура расцвела», — подчеркивает историк Александр Мясников.

Новая экспозиция — первая за 50 лет выставка о наследии передвижников. В советскую эпоху объединение считалось упадническим, бесцельно критикующим действительность. Сейчас полотна великих творцов XIX века — дань памяти русскому психологизму, а также демонстрация истоков Третьяковской галереи.