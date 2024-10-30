«Неси мне икорку»: Прохор Шаляпин пробует жить по-деревенски

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 31 0

Певец Прохор Шаляпин пробует жить по-деревенски

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/shalyapin_official; 5-tv.ru

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Певец решил не отставать от Джигана и Самойловой.

Певец Прохор Шаляпин решил попробовать пожить деревенской жизнью вслед за рэпером Джиганом и его женой Оксаной Самойловой, которые приняли участие в новом шоу, где прошли испытание глухой деревней. Однако у Прохора это не сильно получается.

В своем блоге известный своей любовью к дамам постарше артист показал, как он с некой Татьяной пытается есть пресную кашу с хлебом.

«Решился на эксперимент. Решил тоже попробовать ЗОЖ. Деревенская еда и никаких тебе лобстеров», — подчеркнул звезда соцсетей.

Надолго Шаляпина не хватило. Слишком уж сладка была прошлая жизнь. Не для деревни рожден Прохор.

«Танюш, наливай-ка мне просекко. Неси мне икорку мою любимую черную», — смеется певец.

Поклонники оценили старания и юмор артиста.

«Я думаю деревня — это совсем не ваше, Прохор. Не царское это дело»;

«Прохор молодец всегда в хорошем настроении, веселый, дружелюбный»;

«Такие люди как вы, Прохор, не для деревни созданы»;

«Правильно! Не барское это дело огурцами хрустеть»;

«Можно мне тоже Танечку с просекко и икоркой», — поддержали знаменитость Интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Прохор Шаляпин ответил на оскорбления Виктора Дробыша.

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