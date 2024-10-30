Порядка 200 тысяч: Бузова умудрилась потратить уйму денег на маски и трусы

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 29 0

Бузова потратила 200 тысяч на маски, пижамы, лифчики и трусы

Порядка 200 тысяч: Бузова умудрилась потратить уйму денег на маски и трусы

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Артистка сейчас находится Китае и ни в чем себе не отказывает.

Певица Ольга Бузова потратила 200 тысяч рублей на покупки для себя. Об этом пишет 7Дней.ru.

Артистка в данный момент находится в Китае, где участвует в реалити-шоу. Хоть у Бузовой и очень плотный график, она все же нашла время на то, чтобы посвятить время шоппингу.

Не так давно певица решила поделиться с подписчиками информацией о том, что потратила 150 тысяч рублей на новые трусы, лифчики и пижамы. В следующий раз артистки решила добить своих фолловеров уже новостью о том, что она выложила 50 тысяч рублей на маски для лица.

Бузова отметила, что может себе позволить не считать деньги потому что много работает. Конечно, график у звезды очень плотный, но даже в таком сложном ритме жизни, похоже, Бузовой удалось наладить личную жизнь.

Уже пару месяцев артистка намекает фанатам на роман с новым мужчиной. Она периодически напоминает о нем в соцсетях, показывая то кольцо, то подготовку к свадьбе. Не так давно она и вовсе намекала на свою беременность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дава обратился к заклятому врагу Ольги Бузовой.

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