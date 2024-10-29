«Спасибо, что ты есть»: Дава обратился к заклятому врагу Ольги Бузовой

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 72 0

Рэпер Дава трогательно поздравил свою маму с днем рождения

«Спасибо, что ты есть»: Дава обратился к заклятому врагу Ольги Бузовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
Ольга Бузова

Блогер написал трогательное послание главной женщине в своей жизни.

Рэпер и блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, показал редкий снимок со своей мамой Анной и поздравил ее с днем рождения. Об этом пишет 7Дней.ru.

«Мам, с днем рождения тебя! Спасибо, что ты у меня есть! Все остальное лично», — поздравил Манукян именинницу.

Судя по публикациям в Сети, сын подарил матери огромную корзину цветов. Однако не всех умилил благородный жест Манукяна.

Некоторые подписчики вспомнили, что несколько лет назад между матерью и бывшей возлюбленной Давы Ольгой Бузовой произошел конфликт. Более того, певица до сих пор обижена на женщину и упоминала об этом в одном из шоу.

Известно, что они поругались в 2021 году. В то же время Бузова рассталась с Манукяном с большим скандалом. Интересно, что общение бывших возлюбленных все равно продолжалось, и Дава даже оказывал знаки внимания певице во время съемок одного из реалити-шоу.

«Мне очень сложно представить дружбу с мамой бывшего, которая меня сегодня называет „доченька“, а потом на всю страну говорит: „Ольга Бузова — блудница и алкоголичка“. Как можно после этого хотеть наладить отношения? Хочется скорее об этом забыть и больше не возвращаться», — говорила Бузова.

Сейчас Манукян состоит в отношениях с певицей Мари Краймбрери, которой он не так давно сделал предложение руки и сердца. Девушка ответила согласием. По данным СМИ, знаменитости встречаются около трех лет. Все это время они практически никак публично не комментировали свои отношения. В интервью оба артиста постоянно уходят от ответов на личные вопросы и говорят друг о друге только общими фразами.

Что касается Бузовой, то в ее личной жизни, похоже, тоже все налаживается. Уже пару месяцев артистка намекает фанатам на роман с новым мужчиной. Она периодически напоминает о нем в соцсетях, показывая то кольцо, то подготовку к свадьбе. Не так давно она и вовсе намекала на свою беременность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто может являться таинственным возлюбленным Ольги Бузовой.

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