«Снова в седле»: обвиненный в каннибализме Арми Хаммер возвращается в кино

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 14 0

Обвиненный в каннибализме и насилии актер Арми Хаммер возвращается на экраны

«Снова в седле»: обвиненный в каннибализме Арми Хаммер возвращается в кино

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

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Артист находился в тени на протяжении трех лет.

Голливудский актер Арми Хаммер возвращается в кино после грандиозного скандала. Об этом стало известно из его личного блога.

«Снова в седле», — написал артист.

Творческая деятельность звезды была приостановлена после того, как его обвинили в каннибализме и насилии. В 2021 году несколько женщин сообщили об издевательствах со стороны Арми. Также на просторах Интернета оказались переписки, в которых якобы Хаммер рассказывал, что он уверен в своем каннибализме, но никаких подтверждений совершению преступлений со стороны актера найдено не было.

Однако после этого все контракты с ним были расторгнуты, а агентства отказали ему в сотрудничестве, несмотря на то, что уголовного дела возбуждено не было, а сам Арми отделался только скандалом.

По информации ряда западных СМИ, любимец публики появится на экранах в вестерне Frontier Crucible. Также известно, что ему досталась одна из главных ролей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как современные технологии изменили музыку Газманова.

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