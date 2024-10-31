«Снова в седле»: обвиненный в каннибализме Арми Хаммер возвращается в кино

Артист находился в тени на протяжении трех лет.

Голливудский актер Арми Хаммер возвращается в кино после грандиозного скандала. Об этом стало известно из его личного блога.

«Снова в седле», — написал артист.

Творческая деятельность звезды была приостановлена после того, как его обвинили в каннибализме и насилии. В 2021 году несколько женщин сообщили об издевательствах со стороны Арми. Также на просторах Интернета оказались переписки, в которых якобы Хаммер рассказывал, что он уверен в своем каннибализме, но никаких подтверждений совершению преступлений со стороны актера найдено не было.

Однако после этого все контракты с ним были расторгнуты, а агентства отказали ему в сотрудничестве, несмотря на то, что уголовного дела возбуждено не было, а сам Арми отделался только скандалом.

По информации ряда западных СМИ, любимец публики появится на экранах в вестерне Frontier Crucible. Также известно, что ему досталась одна из главных ролей.

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