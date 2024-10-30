«Песни с другой стороны»: как современные технологии изменили музыку Газманова

Певец на сцене уже более полувека. И чтобы держаться на плаву, считает нужным совершенствовать свои композиции.

Певец Олег Газманов уверен — благодаря современным технологиям песни совершенно по-новому воспринимаются слушателями. В интервью «Дорожному радио» знаменитость рассказал, к каким методам прибегает он, чтобы держаться на плаву.

«Новое не отменяет старое. Например, мой сольный концерт состоялся при участии большого симфонического оркестра, который позволил показать песни с совершенно другой стороны», — отметил артист.

Он также добавил, что абсолютно не согласен с мнением о том, что раньше в песнях было больше смысловой нагрузки, чем в современных композициях.

«Современные технологии позволяют людям, если у них в голове звучит музыка, творить и самовыражаться. Даже без специального образования. И если получается хорошо, найдутся продюсеры, аранжировщики, которые помогут», — добавил он.

Сам же Газманов имеет свою студию, где он может творить в любое удобное время. Поэтому у артиста всегда есть возможность экспериментировать, в том числе вдохнуть в свои старые треки новую жизнь.

К слову, артист вновь стал лауреатом народной премии «Звезды Дорожного радио».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Олег Газманов не может выступать в зоне СВО.