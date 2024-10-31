Бьянка пополнила список? С кем еще успел завести интрижку Natan
Певица Бьянка спровоцировала слухи об интрижке с женатым Natan
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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Певица не стала скрывать свою личную жизнь от фанатов и рассказала все, как есть на самом деле.
После слухов о мимолетном романе рэпера Natan с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) стали поговаривать — женатый артист успел завести интрижку и с певицей Бьянкой. Она тоже стала участницей реалити-шоу о выживании звезд в джунглях.
О связи Natan и Лерчек стало известно после распространившихся в Сети снимков, на которых они страстно обнимались, находясь на съемках проекта. Кадры дали понять, что между знаменитостями существовало что-то большее, чем дружба.
Теперь же вновь поползли слухи о похождениях рэпера. Мол, теперь он закрутил роман с певицей Бьянкой. Она же отмалчиваться не стала.
«Лерчек, прости, у меня с Натаном есть общий вайб, но нет, нет, нет», — заявила Бьянка и поспешила закрыть скандальную тему.
И если Бьянка отрицает связь с рэпером, то певица Саша Зверева с охотой призналась — они были вместе.
«Так много людей анонсируют мой роман с ними в новом выпуске, что хочется их дополнить. В следующей серии я поцелую: Лерчек, Звереву, Алану, Алену Блин, Ольгу Бузову, Мишу Галустяна и акулу, которую поймал на обед», — отреагировал артист на ситуацию.
К слову, позднее Лерчек призналась, что не хотела быть втянутой в скандал с женатым мужчиной. До этого она считала рэпера свободным человеком, видела симпатию с его стороны. По мнению блогера, он ее обманул и отношения с ней воспринимал лишь как пиар.
Супруга же Natan собрала вещи и вместе с детьми уехала в Казахстан. Она призналась, что приняла решение расстаться с мужем за месяц до того, как он поехал на проект.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что успела натворить блогер Лерчек за последний год.
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