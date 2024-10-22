Неудачный год для Лерчек: что успела натворить звезда интернета

За этот год блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, стала одной из самых обсуждаемых личностей в русскоязычном Интернете.

Роскошная жизнь как с обложки, вещи класса люкс, отдых на дорогих курортах, многомиллионный бизнес — все, о чем только можно мечтать, ей удалось воплотить. Но внезапно в жизни девушки начались проблемы с законом. А неординарные выходки и откровенное поведение привлекли еще большее внимание к ее персоне.

Из-за каких инцидентов жизнь, похожая на сказку, превратилась в кошмар?

Кто такая Лерчек

Будущая инфоцыганка, как ее окрестили в Сети, родилась и выросла в Тольятти. До замужества она носила фамилию Феопентова. Когда ей было 9 лет, умер отец, и все заботы по воспитанию Валерии и ее брата легли на плечи матери. Помощи особо ждать было не от кого, поэтому девушка действительно стала селф-мейд.

Закончив школу с золотой медалью, она поступила в Высшую школу бизнеса при МГУ имени М. В. Ломоносова, которую также окончила с отличием. Будущего, а теперь уже бывшего мужа Артема Чекалина она встретила в университете. В 2012-м пара узаконила отношения. Валерия взяла фамилию супруга, под которой и добилась известности. А также родила троих детей.

Интернет-звездой круглая отличница стала совершенно неожиданно. Путь блогера начался с размещения в Сети фотографии, на которой Чекалина предстала в образе беременной женщины. Фото она дополнила своими личными размышлениями. Всего за несколько дней Валерия обрела популярность, а на ее профиль начали подписываться тысячи пользователей.

Девушка быстро сориентировалась и начала создавать разнообразный контент для аудитории: делилась кулинарными рецептами, секретами похудения, советами по уходу за телом и рекомендациями для будущих матерей.

Блогер, ставшая известной под именем Лерчек, быстро завоевала огромную популярность. В марте 2018-го на фоне успеха она запустила YouTube-канал, где делилась трэвел-обзорами и советами о здоровом питании, а также инспектировала салоны красоты.

В том же году Лерчек основала косметическую марку, которая стала доступна не только в России, но и в странах СНГ, Европы и даже США. А чуть позже создала и бренд нижнего белья.

Вскоре предпринимательница решила раскрыть собственную уникальную методику похудения, что привлекло десятки тысяч подписчиков к ее марафонам. Так, уже в 2020-м автор курсов по обогащению и похудению заняла седьмое место в рейтинге Forbes как одна из самых высокооплачиваемых блогеров социальных сетей России.

В 2021-м медиа звезда попробовала себя в кино и на телевидении, сыграв ключевую роль в сериале «Зеленый мэр», а также став ведущей рубрики «Ой, мамочки» в программе «Каждое утро» на МУЗ-ТВ.

Супруг Артем всячески поддерживал возлюбленную и регулярно появлялся в ее сторис, да и сам активно выкладывал посты и фотографии.

Семья всегда отличалась страстью к роскоши и пафосу. В ноябре 2022-го чета Чекалиных закатила грандиозную вечеринку на 30-летие Валерии. Именинница сменила более десяти шикарных нарядов, напитки лились рекой, а гостей развлекали Филипп Киркоров, Нурлан Сабуров, Екатерина Варнава, Артик, Мот и Валерий Меладзе. Всю эту роскошь Лерчек оплатила из своего кармана, подтвердив статус одной из самых богатых интернет-звезд страны.

Главным украшением вечеринки стал огромный торт: до того, как Лерчек задула свечи, она провела аукцион, на котором таинственный гость купил первый кусок за почти два миллиона рублей.

Юбилярша же с удовольствием рассказывала журналистам о своем детстве и о нелегком пути к успеху. А Артем загадал яхту за 50 миллионов евро и частный самолет, поздравляя супругу с праздником.

Уголовное дело и многомиллионный долг Лерчек перед налоговой

Празднование юбилея Лерчек не прошло незамеченным. Налоговая заинтересовалась доходами блогера. И 7 марта 2023-го к Чекалиным домой нагрянули правоохранители.

При обысках в трехэтажном особняке супругов нашли элитные часы, украшения, пачки долларов, золотые слитки, пять люксовых иномарок и с десяток заграничных паспортов, в том числе американский.

В тот же день против Валерии и ее супруга Артема возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 300 миллионов рублей.

Оказалось, что Чекалины использовали упрощенную систему налогообложения, предназначенную для доходов до 150 миллионов рублей в год. Однако фактические заработки оказались значительно выше этой отметки.

Лерчек скрывала истинную прибыль, чтобы избежать перехода на общий налоговый режим, который включает в себя выплаты как НДС, так и НДФЛ. Разделение бизнеса временно позволило блогеру сэкономить 300 миллионов рублей. Выяснилось, что в уклонении от налогов ей активно помогали супруг, родственники и близкие друзья.

Все имущество было арестовано. Чекалины признали свою вину и были отпущены под подписку о невыезде до уплаты всех долгов.

Спустя время стало известно об еще одном уголовном деле в отношении инфлюэнсера и ее мужа. Паре предъвили обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. Суд в качестве меры пресечения запретил им пользоваться интернетом и вести блог. Лерчек заламывала руки и со слезами просила не лишать ее единственного дохода.

В отношении Артема Чекалина суд принял аналогичное решение. Мужчине также запретили общаться со свидетелями, пользоваться почтой, телефоном и интернетом. Тогда супруги быстро наняли человека вести их аккаунты.

Через пару месяцев интернет-звезда заявила, что она с супругом погасили всю задолженность перед налоговой в размере 504 миллионов рублей, в связи с чем дело закрыли.

После долгих разбирательств по поводу второго преследования адвокат предпринимателей сообщил, что и второе дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Но радость была недолгой — вскоре в звездной семье Чекалиных случился раскол.

Развод Лерчек с мужем

Как только в Сети появилась информация о том, что Лерчек подала на развод, супруги тут же принялись делить все совместно нажитое имущество.

Рухнула идеальная картинка, казалось бы, счастливой семьи. Как заявляла сама Лерчек, в связи с разводом она очень боялась, что ее заработок упадет. Артем же лишь сообщил, что раскрывать подробности развода и их причины пара не планирует. И добавил, что никогда не изменял бывшей жене, если люди думают, что причина именно в этом.

Вскоре пара подписала брачный договор в попытке урегулировать имущественный спор и вопрос, касающийся определения места жительства детей для обеих сторон. И уже в июне 2024-го, после 12 лет, брака Чекалины официально и мирно развелись.

Трое общих детей остались с Лерчек, но Артем получил право встречаться с ними в любое время. Также известно, что блогеры разделили между собой все имущество пополам.

Развод Лерчек, похоже, пережила легко: снималась в реалити-шоу и готовила к запуску новый продукт под личным брендом.

В то же время блогер, выполнившая все налоговые обязательства, приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где выступила на сессии, посвященной созданию бренда, и гордо назвала себя «амбассадором ФНС (Федеральная налоговая служба)». Бизнесвумен выразила поддержку нововведениям в налоговой системе и предложила разработать учебный курс для блогеров по налогам.

Спустя время девушка заявила, что счастлива и наслаждается одинокой жизнью. А вот ее экс-муж времени зря не терял и уже обзавелся новыми отношениями с некой Надеждой Сенатской.

Лерчек вновь под стражей

Едва лишь утихли страсти после развода, Чекалина снова попала в крупную передрягу. В начале октября 2024-го стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Лерчек и ее бывшего мужа. А в домах блогера и экс-супруга снова прошли обыски.

Несмотря на громкий развод, зарабатывать Чекалины решили, как и прежде, вместе. Им предъявили обвинение по подозрению в незаконном выводе средств, полученных от марафонов по похудению, по поддельным документам через Дубай.

По данным следствия, в этом деле задействованы два ИП, один зарегистрирован самой «продавщице воздуха», а второй — ее бывшим мужем.

Общая сумма переведенных средств составила около одного миллиона долларов и 250 миллионов рублей. А ущерб от такой незаконной деятельности может превышать 500 миллионов рублей.

Предполагается, что к операции были причастны два гражданина Украины, а также третий соучастник, по версии следствия, сдавший подельников полиции после того, как не получил оплату за свои услуги.

С 4 октября экс-супруги помещены под домашний арест до 26 ноября 2024 Кроме того, им запрещено покидать место проживания без разрешения следователя и общаться со свидетелями. Им также запретили общаться друг с другом, пользоваться телефоном, но самое страшное — выходить в Интернет. В случае, если режим будет нарушен, следователь имеет право настоять на ужесточении меры пресечения.

Как только блогер услышала решение суда, она тут же расплакалась и попросила освободить ее. А также обратилась с просьбой не лишать ее возможности зарабатывать на содержание детей, поскольку деньги, найденные у нее во время обыска, теперь изъяты. Но суд остался непреклонен.

Позже Лерчек признала вину, но потом от своих слов отказалась, сообщив, что не знала о том, что деньги подписчиков уходят на счета банков в Персидском заливе. И вообще была всего лишь лицом рекламной кампании. Ее бывший муж также не признал вину.

В суде Лерчек разрыдалась. Сказала, что только в сети она может заработать на еду детям. Суд был непреклонен и слезам не поверил. Также, если вина интернет-звезды и ее экс-мужа будет доказана, им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Но не только уголовными делами запомнилась блогер для общественности. Девушка успела побывать в целой череде скандалов.

Тайный роман Лерчек с рэпером Натаном

В укромных тропических лесах Колумбии, где снимали реалити-шоу со звездами, разгорелись настоящие страсти. В центре событий оказались Лерчек и рэпер Натан, чьи отношения вышли за пределы обычной дружбы.

На этот раз не было ничего противозаконного, однако действия знаменитости посчитали аморальными, а саму Чекилину окрестили разлучницей.

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Так, в октябре 2024 достоянием общественности стали фотографии и видеозаписи, где Натан обнимал Лерчек на пляже. Эти интимные моменты, наполненные объятиями и страстными поцелуями, дали понять, что между ними существовало что-то большее.

Все бы ничего, но Натан — женатый мужчина, уже 14 лет живущий в браке с Анастасией Швецовой, матерью его двоих детей. После признания в прошлых изменах участник лейбла Black Star обещал больше не участвовать в любовных интригах из уважения к своей семье. Но, как оказалось, слово свое не сдержал и принялся за старое.

В окружении Лерчек утверждают, что между ней и Натаном возникла особая связь, ставшая причиной их частых уединений, где они не ограничивались лишь объятиями. В момент, когда ситуация накалилась, Анастасия, супруга Натана, исчезла из социальных сетей. Ее поклонники начали высказывать ей поддержку и сочувствие. Некоторые же предположили, что это молчание могло быть следствием откровения Натана о его изменах.

Как только слухи подтвердились, Натан отписался от Лерчек в соцсетях. Это действие вызвало множество вопросов: пытается ли он по просьбе жены спасти свой брак, или отношения с Чекалиной уже закончены, и он просто пытается снизить шумиху вокруг их связи?

Мнения разделились: одни уверены в том, что чувства Натана и Лерчек искренни, и они, вероятно, продолжают общаться тайно. Другие же видят в этом всего лишь пиар, который может обернуться негативом для репутации Натана и принести страдания его жене.

Натан, раньше утверждавший, что умеет совмещать семью и работу, оказался в затруднительной ситуации, а его прежние слова о преданности теперь звучат как пустые обещания. Рэпер признался, что в какой-то момент потерял контроль и очень огорчен своим поступком, но все же пообещал исправиться и попытаться сохранить семью.

Вскоре стало известно, что жена музыканта улетела на родину, в Казахстан, забрав с собой сыновей: шестилетнего Ратмира и 12-летнего Натана.

Сама же Чекалина уверяла всех, что между ней и Натаном просто дружба. А то, что рэпер женат, она и вовсе не знала, так как на проекте он вел себя как неженатый мужчина.

В чем еще провинилась Лерчек

Сплагиатила линию одежды

Когда в 2021-м Лерчек продемонстрировала первые образцы собственной линии одежды, многие подписчики заметили, что спортивный комбинезон напоминал изделие другого бренда. В действительности единственными отличиями были цветовая гамма и отсутствие воротника-стойки.

За несколько месяцев до разгоревшегося конфликта Чекалина купила оригинальный комбинезон и хвалила его в сторис. Всего через две недели ее супруг сообщил, что они начали работать над концепцией спортивной одежды.

Когда блогера обвинили в плагиате, она ответила, что их комбинезоны просто схожи, и добавила, что разработкой ее коллекции занимались ведущие дизайнеры.

Получила штраф за слишком шумную фан-встречу

В июне 2022-го Пресненский суд Москвы оштрафовал Лерчек на 20 тысяч рублей за слишком шумное мероприятие с ее поклонниками. Она пригласила подписчиков на Патриаршие пруды, пообещав бесплатно раздавать косметику. Это предложение вызвало настоящий ажиотаж среди любителей дармовщины.

Количество желающих получить подарок оказалось слишком велико — ориентировочно, собралось около двух тысяч человек. В результате несколько улиц оказались заблокированы толпой. Блогер призналась, что не ожидала такого наплыва поклонников.

«Я, конечно, прошу прощения у жильцов дома за то, что мои подписчики кричали: „Лера, мы тебя любим“. Это, конечно, создало неудобства. В будущем я постараюсь согласовывать такие мероприятия», — сказала тогда предпринимательница в зале суда.

Поскандалила со звездным стилистом

Осенью 2022-го между Лерчек и ее личным стилистом Эльвирой Янковской разразился скандал. Чекалина обвинила стилиста в мошенничестве, утверждая, что та продавала ей и ее знакомым копии известных брендов по ценам оригиналов.

Имиджмейкер, работавшая с Даней Милохиным и певицей Нюшей, якобы обманула Лерчек на сумму свыше 20 миллионов рублей. Звезда подала иск против бывшей подруги. В результате против Янковской было возбуждено уголовное дело, и ее поместили под домашний арест.

Тем не менее, полиция не обнаружила нарушений в действиях стилиста. Через пару месяцев Лерчек «переобулась» и созналась, что приобрела подделку не у Янковской, а у других продавцов.

Спустя время стало известно, что стилист могла быть осведомлена о фактах черной бухгалтерии Чекалиной. А так как девушка долгое время сотрудничала с блогершей, возможно, та таким образом пыталась устранить нежелательного свидетеля махинаций.

Задолжала 22,5 миллиона рублей логистической компании

Весной 2024-го бизнесвумен снова угодила в скандал, связанный с деньгами. Так, компания Лерчек под названием «Би Фит» задолжала 22,5 миллиона рублей логистической компании «Темполайн Логистика», занимавшейся доставкой косметики бренда звезды.

Сразу после подписания договора в 2019-м стала расти задолженность за хранение, упаковку и доставку косметики. Тогда транспортная компания попыталась разрешить ситуацию через суд, однако сторонам удалось договориться. Чекалина согласилась погасить весь долг.

Обманула с инфокурсом

В сентябре 2024-го Лерчек оказалась в эпицентре нового скандала. На этот раз интернет-диву обвинили в продаже фейковых курсов по обогащению. Клиенты вложили миллионы рублей, надеясь получить уникальные секреты успеха, но вместо этого получили рассказы о личной жизни Чекалиной и контакты диетологов.

Курс, предполагавший четыре месяца индивидуальной работы с Валерией Чекалиной, предлагался по цене два миллиона рублей и должен был иметь ограниченное количество участников. Также предполагались встречи онлайн и созвоны.

Однако на практике это оказалось просто встречей с блогером, где вместо занятий проводились чаепития и дегустация вин, на которых Чекалина делилась своими историями успеха и «энергией».

Работы, по сути, так и не начались. Участники обсуждали лишь посторонние темы. Блогер уделяла особое внимание личной жизни клиентов, придумывала странные задания и штрафовала за опоздания. После второго подобного мероприятия четверо из семи VIP-участников покинули проект и потребовали возврата средств, но получили отказ.

В своих видео Лерчек утверждала, что проводит мастермайнды (работы в группе, когда участники помогают друг другу достигать цели — Прим. ред.), однако бывшие участники узнали среди «учеников» сотрудников предприимчивой знаменитости.

Разочарованные участники хотели решить конфликт мирно и просто вернуть деньги. Но после отказа звезды передумали. Они написали заявления в полицию и обратились в суд.

Но Чекалиной, которая не стесняется ни скандалов, ни сомнительных источников заработка, не привыкать оказываться в гостях у Фемиды. На данный момент неизвестны итоги от подобной деятельности блогерши.

Год еще не завершился, и можно только догадываться, каких еще выходок стоит ждать от Лерчек.