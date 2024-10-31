«Риск преждевременной смертности»: Минздрав выступил за ограничение продажи алкоголя

|
Евгения Романова
Евгения Романова 9 0

Минздрав поддержал идею по ограничению продажи алкоголя в регионах РФ

«Риск преждевременной смертности»: Минздрав выступил за ограничение продажи алкоголя

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Кремле же на эту тему дискуссии не ведутся.

Министерство здравоохранения РФ концептуально поддерживает инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя. Злоупотребление таких напитков может привести к преждевременной смертности и проблем со здоровьем. Об этом заявил замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.

«Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя. Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также преждевременной смертности, в том числе — от внешних причин», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Зыков со ссылкой на результаты мониторинга добавил, что потребление алкоголя на душу населения напрямую связана с показателями смертности в регионе.

На днях власти Вологодской области решили резко ограничить продажу алкоголя в регионе. Соответствующий проект закона появился на портале правовой информации. В частности, предлагается продавать алкоголь только в течение двух часов в день. Речь идет толькоо буднях. При этом в выходные и праздники предлагается сохранить обычный режим.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле не ведется дискуссий о введении ограничений на продажу алкоголя. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данная мера является прерогативой властей Вологодской области. Причем подобные опыты уже были в период существования СССР. По словам Пескова, эти ограничения оказались «весьма красноречивыми».

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.05
-0.28 105.22
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:36
Число жертв взрыва газа в Черкесске возросло до трех
9:34
«Риск преждевременной смертности»: Минздрав выступил за ограничение продажи алкоголя
9:18
Был осложненный кариес: хирурги спасли трех рязанцев с флегмоной дна полости рта
9:12
Самая страшная в году: чем так опасна Велесова ночь 31 октября
9:04
Трамп прокатился на мусоровозе в поддержку оскорбленных Байденом избирателей
9:03
Самая страшная ночь в году: как узнать будущее на Хэллоуин и не стать жертвой злых духов

Сейчас читают

«Урсула требует»: Евробюрократия мечтает об аналоге ЦРУ и ФБР в одном флаконе
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Черкесске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака