«Риск преждевременной смертности»: Минздрав выступил за ограничение продажи алкоголя

В Кремле же на эту тему дискуссии не ведутся.

Министерство здравоохранения РФ концептуально поддерживает инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя. Злоупотребление таких напитков может привести к преждевременной смертности и проблем со здоровьем. Об этом заявил замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.

«Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя. Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также преждевременной смертности, в том числе — от внешних причин», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Зыков со ссылкой на результаты мониторинга добавил, что потребление алкоголя на душу населения напрямую связана с показателями смертности в регионе.

На днях власти Вологодской области решили резко ограничить продажу алкоголя в регионе. Соответствующий проект закона появился на портале правовой информации. В частности, предлагается продавать алкоголь только в течение двух часов в день. Речь идет толькоо буднях. При этом в выходные и праздники предлагается сохранить обычный режим.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле не ведется дискуссий о введении ограничений на продажу алкоголя. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данная мера является прерогативой властей Вологодской области. Причем подобные опыты уже были в период существования СССР. По словам Пескова, эти ограничения оказались «весьма красноречивыми».