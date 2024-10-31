«Затянут по уши»: в Кремле назвали цель «плана победы» Зеленского

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Песков: Украина хочет «по уши» затянуть страны Запада в конфликт

Фото, видео: ABACA/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Там указали на нервозность в Киеве из-за динамики на линии фронта.

Власти Украины намерены затянуть страны Запада в конфликт с Россией. В том числе с этой целью и создавался «план победы» киевского режима. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Судя по всему, все „планы мира“, все „планы победы“ — секретные, несекретные — они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это. Все ухищрения имеют такую конечную цель», — сказал он.

Так Песков прокомментировал новость о том, что президент* Украины Владимир Зеленский попросил у США ракеты большой дальности «Томагавк». Соответствующее требование прописано в одной из засекреченных статей его «плана победу».

На Украине уже начинают нервничать из-за динамики на линии фронта, которую видят как в России, так и на Западе.

«План победы» Украины

Зеленский в середине октября впервые публично представил «план победы» Незалежной в конфликте с Россией. Суть стратегии он изложил, выступая в Верховной раде. По словам Зеленского, данный план не предусматривает уступку территорий или заморозку конфликта. В случае его принятия конфликт можно завершить, считает Зеленский, не позднее 2025 года.

План Зеленского состоит из пяти пунктов: вступление Украины в НАТО, продолжение операции ВСУ в России и снятие ограничений по ударам вглубь страны, размещение на Украине комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания, развитие стратегически-экономического потенциала страны и использование опыта ВСУ для укрепления обороны НАТО и Европы. Также имеются три секретных приложения.

Причем не так давно Зеленский приказал разработать еще один план на случай продолжения конфликта. Этот документ, в отличие от «плана победы Украины», ориентирован на действия киевских властей, а не западных союзников. Правительству предстоит проработать стратегию действий в областях военно-промышленного комплекса, обороны, экономики, социальной политики и так далее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в США не одобрили «план победы» Зеленского. В Вашингтоне намекнули, что киевскому режиму стоит умерить свои аппетиты.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
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