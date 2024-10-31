Больше жалоб и претензий: почему в США не одобрили «план победы» Зеленского

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США и страны НАТО не одобрили так называемый «план победы» Зеленского

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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В Вашингтоне намекнули, что киевскому режиму стоит умерить свои аппетиты.

В Госдепе США фактически подтвердили, что считают так называемый «план победы» президента* Украины Владимира Зеленского провальным.

Во всяком случае, официальный представитель ведомства Мэтью Миллер дал понять — Штаты и союзники считают выполнение списка требований Украины опасным для себя.

«Я не считаю, что этот план усугубляет положение дел. Однако он, безусловно, вызывает озабоченность у некоторых наших союзников по НАТО. Партнеры по альянсу говорили нам об этом на личных встречах, что они обеспокоены не меньше, чем США. Мы сейчас продолжаем консультироваться с ними по этому вопросу», — заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Среди пунктов плана Киева — еще больше денег и оружия, приглашение в НАТО, а также снятие ограничений на удары по российской территории западным дальнобойным оружием.

И Зеленский продолжает клянчить и выдвигать новые претензии. Так, ранее он пожаловался, что его требование поставок крылатых ракет «Томагавк» просочилось в СМИ, а также посетовал, что якобы получил от США только 10% обещанной помощи. На что в Вашингтоне отказались это комментировать и осадили Зеленского: представитель Госдепа намекнул, что Украине необходимо умерить свои аппетиты.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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