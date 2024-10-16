Дети или деньги: за что на самом деле борются Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают бороться за детей. Как разборки между экс-супругами повлияли на наследников, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Павел Прилучный решил пойти ва-банк в борьбе за собственных детей. На что готов актер ради сына и дочери? И какую роль в суде может сыграть компромат? Что на самом деле им движет в битве за право воспитывать наследников? И почему экс-супруга артиста Агата Муцениеце боится за психическое здоровье детей? Ответы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Подробности, к сожалению, рассказать не могу, так как процесс у нас находится в процессе», — заявил актер.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись четыре года назад. Но до сих регулярно встречаются в суде. Бывшие супруги никак не могут договориться насчет размера алиментов. Мия и Тимофей остались с матерью, а отец платит на их содержание по 100 тысяч рублей ежемесячно. Агата говорит, что этих денег катастрофически не хватает: частная школа, кружки и спортивные секции обходятся намного дороже.

«Миюшка пошла в актерскую школу в ДМТЮА — Детский музыкальный театр юного актера. Тима ходит в художку. Он решил, что хочет рисовать, что будет дизайнером одежды», — поделилась Муцениеце.

Чтобы поддерживать комфортный уровень жизни семьи, Агате приходится браться за несколько проектов одновременно и работать без выходных.

«Ночные смены — это самая жесть всегда. Да, это тяжело. Вот это тяжело реально. Не очень их люблю», — призналась артистка.

Тем временем гонорары бывшего мужа актрисы Павла Прилучного стремительно растут. Как пишут в прессе, за один съемочный день он получает по восемьсот тысяч рублей. Актриса требует в суде назначить 30% от заработка экс-супруга, а не фиксированную сумму, как сейчас. Еще весной суд удовлетворил требование Агаты Муцениеце.

«Конечно, свои права нужно защищать. И вообще, у нас законодательство на самом деле очень хорошо работает. Просто нужно знать, как правильно его использовать, нормы закона использовать для своей защиты», — объяснила адвокат Наталья Мелешкина.

Прилучного такой исход не устроил. Он подал апелляцию, а заодно иск на определение места жительства детей. Судебный процесс продолжился.

«Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», — заявил актер.

Павел уверяет: Мие и Тимофею очень нравится проводить время с папой и его новой семьей. Два года назад Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, и у них родился сын Микаэль.

«Детки — это просто батарейки, конечно, а я от них заряжаюсь», — признался артист.

Братья и сестра от разных браков, уверяет Прилучный, очень дружны. В подтверждение регулярно выкладывает в сеть фото и видео с детьми.

«Очень любим картинги. Это одно из самых, наверное, любимых мест препровождения. Батуты тоже. Любые лазалки эти всевозможные — всегда за», — перечислил актер.

В начале октября жена Прилучного опубликовала видео. На кадрах счастливое, казалось бы, семейство: на переднем плане дочь Муцениеце Мия с единокровным братом — сыном Зепюр Брутян Микаэлем.

Те, кто следит за происходящим в звездном семействе, решили, что Прилучный все-таки забрал детей к себе. Подлила масла в огонь и сама Агата Муцениеце. В тот же день и она разместила видео… О детях — ни слова.

«Я через несколько часов, к вечеру, буду в Мадриде и проведу там почти шесть дней», — сказала она.

Некоторые считают, что Прилучный и Муцениеце на самом деле бьются не за детей, а за деньги. Ведь если сын с дочерью переедут к отцу, алименты будут взыскивать с Агаты вне зависимости от того, кто и сколько зарабатывает.

«Дорогие бывшие мужья, я вас прошу, будьте благоразумны. Не ведите себя как свиньи. Потому что это получается, что вы ведете себя как свиньи в первую очередь только по отношению к детям», — подчеркнула Агата Муцениеце.

В последнее время, утверждает Прилучный, он очень сблизился с мальчиком. Ввел его в спектакль, где сам играет главную роль. Теперь они на сцене вместе.

«Я считаю, что дети чем раньше смогут понимать, что такое деньги, как они зарабатываются, тем в дальнейшем они больше будут их ценить и понимать, что родители не просто так трудятся», — высказался актер.

Мама мальчика не может порадоваться успехам сына. Агата Муцениеце призналась, что не видела его с августа, а он и не скрывает, что хочет жить с папой. Но актриса уверена: Прилучный настраивает ребенка против нее и сестры.

«Тима почти с нами не общается. Я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать. Он сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время покажет. Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией», — рассказала Муцениеце.

«Просто, видимо, мать что-то больше не позволяет: посидеть побольше в компьютере или погулять. Естественно, они начинают психовать и говорят: „Все, я к отцу пойду“. Поэтому я за Агату. Вот 100% дети должны быть с ней», — выразила мнение певица Таша Белая.

После очередного заседания суда Агата написала откровенный пост.

«Все, что происходит, — это полный ад! Я не желаю ни одной матери испытать то, что испытала я. Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь. Но он сильный мальчик и обязательно справится. Мы справимся вместе. Жестокость, с которой все решает вторая сторона, подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще. Только личная выгода», — заявила она.

В СМИ появилась информация, что Прилучный якобы собирает на Агату компромат, который может представить ее в дурном свете. В частности, писали о спектакле, где Муцениеце предстает перед зрителями обнаженной. В газетах ссылались на неназванного друга актрисы, который подтвердил, что Павел действительно готовит изобличающие документы для суда. Правда, сам Прилучный это пока отрицает.

«Глупость, мне кажется… Мы ведем законную игру», — подчеркнул актер.

Агату и Павла скоро ждет еще одно судебное заседание. Оба настроены крайне решительно. И, похоже, никто из бывших супругов не готов поступиться ничем даже ради спокойствия сына и дочери.