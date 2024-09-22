«Ты меня снимаешь, как будто я опухший утопленник»: Джиган обиделся на Самойлову

Оказывается, несвежий вид рэпера в соцсетях супруги заставляет его страдать.

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, не сдержался и высказал жене Оксане Самойловой все… о ее мастерстве снимать видео для соцсетей. Обиженного артиста и его эмоциональную речь супруга, как водится, опубликовала в личном блоге. Претензия заключается в том, что во всех роликах благоверной Джиган, по его мнению, ужасно выглядит и сам на себя не похож. На вопрос Оксаны, почему он «опять страдает», исполнитель отвечал с искренним недоумением.

«Ты меня снимаешь с каких-то убогейших ракурсов постоянно, как будто я опухший утопленник. Как будто меня всегда пчелы покусали, я не знаю, у меня нет такого отека! Ну это с утра просто (бывает), но я не такой!» — возмущался рэпер.

Кого-то позабавит слово «убогейших» в тираде Джигана, кого-то сама «проблема», приносящая столько страданий, но главное тут — шанс на реабилитацию. Чтобы доказать подписчикам Самойловой, что он на самом деле «не такой», артист замер и начал прожигать объектив взглядом, пока супруга настраивала съемку крупным планом. Выглядел он убедительным, ухоженным и брутальным — никаких отеков. Но в конце ролика все же не смог сдержать смех.

Поклонникам остается только посмеяться вместе с любимой парочкой и пожелать им, чтобы неудачные видео в сторис остались их самым крупным разногласием в браке. Потому что в прошлом у звезд случались конфликты куда серьезнее. Джигана, который периодически пускается во все тяжкие и тонет в море пива и запрещенных веществ (а то и с другими женщинами в клубе отрывается), даже из дома выгоняли. Но потом все равно приняли обратно в многодетную семью. Победила любовь!

Ранее 5-tv.ru писал о новом неожиданном хобби Оксаны и Джигана — из-за него споры о наличии пары яиц в доме стали происходить все чаще.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.