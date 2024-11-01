Патрушев заявил о намерении НАТО использовать Дунай для доступа в Черное море

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 29 0

Североатлантический альянс во главе с США пытается всеми силами сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

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США совместно с НАТО хотят получить доступ в Черное море через Дунай, используя при этом внутренние водные пути Европы в военных целях. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе встречи с главой республики Крым Сергеем Аксеновым.

«Штаты вынашивают планы по расширению военно-морского присутствия в Черном море, по изменению режима черноморских проливов, установленного Конвенцией Монтре, по использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море через Дунай», — сказал он.

Патрушев отметил, что одна из главных целей НАТО — сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане. Для достижения этой цели недружественные страны собираются снизить роль России в Черноморском регионе.

Таким образом, Черное и Азовское моря считаются важными районами обеспечения национальных интересов РФ в Мировом океане, заключил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении Николая Патрушева про прибалтийские страны, которые модернизируют инфраструктуру для НАТО. Помощник президента утверждает, что после вступления в НАТО Швеции и Финляндии прослеживается еще одна тревожная тенденция — Запад вынашивает планы помешать судоходству России в Балтийском море.

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