Патрушев заявил, что прибалтийские страны модернизируют инфраструктуру для НАТО

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Помощник президента утверждает, что Запад вынашивает планы помешать судоходству России в Балтийском море.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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О наращивании сил НАТО у границ России говорил сегодня помощник президента Николай Патрушев.
Выступая на совещании в Калининградской области, он обратил внимание, что прибалтийские страны модернизируют инфраструктуру для Альянса и регулярно проводят учения, отрабатывая сценарии, направленные конкретно против России. А после вступления в НАТО Швеции и Финляндии прослеживается еще одна тревожная тенденция — Запад хочет помешать нашему судоходству.

«Вынашиваются планы по запрету движения российского флота в Балтийском море. В нарушение международных правил, российские суда отключают о спутниковой сети связи, что создает риски для безопасности судоходства и угрозы для критической информационной инфраструктуры водного транспорта в целом», — сказал Николай Патрушев, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии.

И это при том, что основную часть грузов, которые раньше доставляли в Калининградскую область по автомобильным и железным дорогам, пришлось перевести на морские маршруты.
Страны Запада пытаются изолировать регион, максимально осложняя грузовые и пассажирские перевозки.

Ранее 5-tv.ru писал, что защиту интересов России в Арктике обсудили на первом заседании Морской коллегии.

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