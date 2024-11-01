«Боритесь, несмотря ни на что»: первое обращение Пичугина после спасения в Охотском море

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 48 0

Михаил Пичугин призвал бороться за жизнь и беречь близких в первом обращении

«Боритесь, несмотря ни на что»: первое обращение Пичугина после спасения в Охотском море

Фото: 5-tv.ru

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Турист выписался из больницы и вернулся домой в Улан-Удэ.

Выживший поле 67-дневного дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин обратился к жителям родной Бурятии. Об этом сообщило издание Ариг Уc.

Михаил проходил лечение в больнице Магадана, откуда его недавно выписали. Сейчас мужчина вернулся домой.

Он выразил благодарность за то, что люди не остались равнодушными к нему и его близким, а оказали моральную и материальную поддержку.

«Я счастлив, что вернулся на Родину. От энергетики родной земли появляется больше сил и чувствуешь себя гораздо лучше. Берегите себя и боритесь, несмотря ни на что!» — поблагодарил Пичугин.

В августе Пичугин с братом и сыном два месяца дрейфовал в лодке. Родственники перенести испытание не смогли. Домой живым вернулся только Михаил, который смог справиться с голодом и переохлаждением. Он потерял в весе 50 килограммов. Девять из них ему уже удалось набрать.

Из лечебного заведения Пичугина выписали в удовлетворительном состоянии, но организм все еще нуждается в восстановлении. Врачи дали все необходимые рекомендации для самостоятельного лечения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что погибшего в Охотском море Сергея Пичугина похоронили в Улан-Удэ.

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