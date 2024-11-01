Сертификат за 1500 рублей: как не попасть к косметологу-аферисту

Выяснилось, что стать дипломированным косметологом совсем не сложно.

Под особый контроль в России хотят взять выдачу сертификатов косметологам. Их услугами пользуются миллионы людей, однако качество подготовки таких специалистов вызывает все больше вопросов.

Первыми под удар должны попасть организации, которые уверяют, что их дипломы — самые авторитетные на рынке. О здоровье пациентов фактически никто не думает. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин провел собственное расследование.

Учебный центр в Петербурге. Съемочная группа пришла сюда, чтобы пройти курсы косметолога. Про медицинское образование у нас не спрашивают, хотя обязаны. При этом заявляют, что диплом обязательно выдается с лицензией.

Диплом за подписью некой Антонины Гуз. Она называет себя писателем, блогером, преподавателем. Умело штампует дипломы о переподготовке на гинеколога, клинического психолога, стоматолога и даже хирурга. Образцы документов мы получили во время консультации в учебном центре.

«Есть реестр медицинских работников. Если сертификат получен где-то за углом, то он просто не появится в ЕГИС, и врач не сможет иметь право работать», — заявила юрист Алена Барсова.

Галина из Липецка побывала на приеме у ученицы Гуз. Врача она нашла в соцсетях, доверие вызвал ее диплом. Поход к специалисту закончился выраженным отеком на лице, который пришлось убирать у настоящих косметологов.

«Параллельно подключились почки, На почки очень вдарило очень сильно, я думала, что закончится этот аттракцион, далее пошло на лор органы», — рассказала пострадавшая Галина Двуреченская.

Как выяснилось, стать дипломированным косметологом совсем не сложно. Этот сертификат о прохождении курса по контурной пластике мы приобрели за 1500 тысячи рублей, но перед этим прошли видеокурсы.

«Надо сначала проучиться на медицинском факультете, получить специальность по лечебному делу или педиатрии, потом нужно пройти ординатуру по кожно-венерологическим и пройти переподготовку по косметологии», — заявил пластический хирург, кандидат медицинских наук Юрий Мирзабекян.

В этом салоне красоты нам пообещали — через семь занятий наш сотрудник станет дипломированным специалистом, медицинского образования не нужно.

— Все что ты делаешь – это до летального исхода – проблем не будет. Если человек попадает в больницу – решеточка.

Школу косметологии мы нашли в интернете — обучение проводят работники салонов красоты, дипломы выдает учебный центр.

У Антонины Гуз длительность курса — от одного дня, после чего выдают диплом. Есть штат преподавателей. Они, как уверяет женщина, из ведущего вуза Петербурга.

«Преподаватели оттуда, и мы всю программу, которую студенты проходят на очном обучении в этом институте, переводим в электронный вид», — заявила Антонина Гуз.

А вот официальный ответ из учебного заведения — с компанией Гуз они не сотрудничают, а все программы дополнительного образования университет реализует самостоятельно.

Вызывает вопросы и лицензия. Подобные школы должны иметь документ на образовательную деятельность — для этого, например, заключают договор с центром аккредитации, который должен проверить, есть ли учебная программа, помещение для занятий, штат преподавателей обязательно с медицинским образованием. Такой центр договор с Гуз расторг из-за нарушений.

«Она выдавала не наши документы, у нее не было соответствующего образования и она по итогу предоставила неверную информацию. С ней мы не взаимодействуем», — заявил исполнительный директор Лиги образовательного движения Илья Алейников.

Учебный центр продолжает работать, и не исключено, что теперь его проверят контролирующие органы. В Минздраве нам ответили — все манипуляции должен делать специалист с медицинским образованием, а оказание помощи без диплома грозит уголовным наказанием.