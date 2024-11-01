«Ряд показателей»: Путин выслушал доклад главы Хакасии о реализации нацпроектов

Президент отметил рост строительства и инвестиций, а также значительное снижение безработицы в регионе.

Президент РФ Владимир Путин выслушал доклад главы Республики Хакасия Валентина Коновалова о реализации нацпроектов в регионе. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«В республике неплохие результаты по целому ряду социально-экономических показателей и в 2023-м году, и, если брать шестилетку, начиная с 2017 года. Мы растем и находимся на неплохих позициях в Сибирском федеральном округе. Это целый ряд показателей роста валового регионального продукта, промышленности, объем инвестиций, заработная плата», — сообщил Коновалов.

Президент, со своей стороны, отметил рост строительства и инвестиций, а также значительное снижение безработицы в Хакасии.

Также в ходе рабочей встречи обсуждались программы развития сельских территорий и стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года. Одним из ее приоритетов обозначено развитие несырьевых отраслей экономики.

В мае Путин распорядился до 1 октября утвердить индивидуальные программы по развитию десяти регионов страны на 2025–2030 годы. В числе указанных территорий — Хакасия. Ежегодно на эти программы из федерального бюджета должно выделяться не менее десяти миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел рабочую встречу с новым министром энергетики Сергеем Цивилевым.