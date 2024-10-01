До 2050 года: Путин обсудил с главой Минэнерго энергетическую стратегию

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 32 0

Путин обсудил с главой Минэнерго энергетическую стратегию до 2050 года

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Сергей Цивилев вступил в должность в мае 2024 года. Ему предстоит развивать энергетику в стране.

Российский президент Владимир Путин провел рабочую встречу с новым министром энергетики Сергеем Цивилевым. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Кремля.

«Вы, надеюсь, уже освоились в новом качестве, и задел у вас был до этого неплохой, имея в виду, что вы возглавляли один из наиболее развитых с точки зрения энергетики регионов. Прежде всего, касается это угольной отрасли», — обратился к министру президент.

С 2018 года Цивилев возглавлял Кемеровскую область, а в мае 2024 году был назначен главой Министерства энергетики.

В ходе беседы министр сообщил Владимиру Путину о ситуации в топливно-энергетическом комплексе и задачах на перспективу. Цивилев также доложил о работах по обеспечению технологического суверенитета страны.

Помимо этого, Путин и Цивилев обсудили подготовку энергетической стратегии до 2050 года и национального проекта в области ТЭК «Новые атомные и энергетические технологии».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что форум «Российская энергетическая неделя» собрал мировых экспертов отрасли.

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