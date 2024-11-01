Восемь человек погибли при обрушении бетонного козырька на вокзале в Сербии

Восемь человек погибли при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в сербском городе Нови Сад. Об этом сообщил глава МВД республики Ивица Дачич.

Он добавил, что еще восемь человек получили ранения, двое из них находятся в больнице, один — в тяжелом состоянии, врачам пришлось ампутировать ему ногу. Еще двоих пострадавших спасатели пытаются извлечь из-под рухнувшего козырька.

«Под обломками находятся две живые женщины, одна из которых — 14-летняя девочка», — цитирует министра вещательная организация «Радио и телевидение Воеводины».

Сам момент падения многотонной конструкции зафиксировали камеры. На них видно, как козырек обрушивается, погребая под собой скамейки с сидящими на них людьми.

По словам Дачича, сотрудники экстренных служб были на месте в течение нескольких минут после трагедии, к спасательной операции привлекли более 80 специалистов из нескольких городов, а также тяжелую технику городских коммунальных предприятий.

Министр подчеркнул, что позднее будет проведено расследование и установлены ответственные за случившееся. Известно, что вокзал в последнее время ремонтировался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли и еще около десяти пострадали при взрыве газа в жилом доме в Черкесске.