«Так вы не болгарин»: Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию

Певец в день свадьбы своих родителей поделился семейными фотографиями и документами. Они удивили пользователей Интернета.

Народный артист РФ Филипп Киркоров поверг в шок поклонников неожиданным признанием: оказалось, что по происхождению он вовсе не болгарин, как многие считали, а армянин, и его настоящая фамилия не Киркоров, а Крикорян. Это выяснилось после того, как певец 1 ноября, в день бракосочетания своих родителей, опубликовал в личном блоге их свадебные фото, а также свидетельство о заключении брака.

«Ровно 60 лет назад, 1-го ноября 1964 года, родилась моя семья. Во Дворце бракосочетания 2 отдела ЗАГС в городе Москва. Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь. Цените семейные традиции и храните любовь. Рад, что в России 2024 — Год семьи. Это самое важное, что есть у человека», — заявил певец.

Фото: Instagram*/fkirkorov

Именно из опубликованного исполнителем документа многие подписчики открыли для себя, что его отец — известный певец Бедрос Киркоров — на самом деле Крикорян.

«Так вы получается Крикорян Филипп Бедросович, интересно звучит»;

«Так вы не болгарин, а армянин», — удивились фанаты.

Известно, что у мамы певца Виктории Лихачевой в 1992 году обнаружили рак печени. Киркоров, уже известный артист на тот момент, бросил все силы на ее лечение — привлекал лучших врачей, даже обращался к болгарской провидице Ванге. Однако все оказалось тщетно: онкология уже дала метастазы по всему телу матери певца, и спасти ее оказалось невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров поразил звезд российского шоу-бизнеса и поклонников своей новой прической.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.