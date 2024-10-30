«Сразу моложе»: вновь сменивший имидж Киркоров поразил коллег из шоу-бизнеса

Спустя полгода король отечественной поп-эстрады решил опять сменить свой образ — он нашел повод.

Народный артист России Филипп Киркоров поразил звезд российского шоу-бизнеса и поклонников своей новой прической без длинных кудрей. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на опубликованное певцом видео в соцсетях.

«Намного лучше с короткими. Сразу моложе!» — отметил один из комментаторов.

Звезды шоу-бизнеса также не остались в стороне, положительно оценив новый образ Киркорова. Например, певица Anna Asti написала под видео, что певец стал красивым. Клава Кока отметила, что артисту короткая стрижка «очень идет».

Примечательно, что не все комментаторы согласились с появлением ноток мужественности в новом образе Киркорова. Другие же с шуткой отметили превращение российской звезды в «старую версию Тимати».

К слову, Киркоров поделился своим новым образом перед предстоящей премьерой. Зимой состоится первый показ его совместного клипа с певицей Марго Овсянниковой. Вероятно, именно поэтому звезда решил изменить образ спустя полгода после прошлой перемены.

Ранее 5-tv.ru писал, что певца Филиппа Киркорова могут проверить на пропаганду ЛГБТ**.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

* * — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России