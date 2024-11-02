Более 60 журналистов были убиты при исполнении служебного долга в 2024 году

Более 60 журналистов были убиты при исполнении служебных обязанностей в 2024 году. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в связи с Международным днем борьбы с безнаказанностью преступлений, совершенных против журналистов.

«В 2023 году 71 журналист и работник СМИ был убит и более 300 заключены в тюрьму. Женщины-журналистки часто становятся мишенью онлайн-травли, которая может перерасти в физическое насилие. Уже в этом году 61 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей — очень часто при освещении конфликтов, изменения климата или других кризисов», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что восемь из десяти убийств журналистов остаются безнаказанными. В связи с этим, отметил Тюрк, правительства должны прилагать больше усилий для защиты сотрудников СМИ и привлечения к ответственности виновных.

По данным представителя ООН, особенно крупные потери отмечаются среди палестинских журналистов. На Ближнем Востоке во время работы над репортажами погибали целые съемочные группы.

На днях МИД РФ осудил убийства журналистов в Ливане, назвав их попыткой Израиля искоренить все альтернативные точки зрения. Так ведомство отреагировало на удар израильской армии по жилому сектору города Хасбайя на юге Ливана в ночь на 25 октября, в результате которого погибли три сотрудника местных СМИ.

В МИД также напомнили, что только за минувший год в Ливане были убиты десятки журналистов, а в секторе Газа уже насчитывается более 140 жертв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковной Балашихе появился мурал в память о военкоре «Известий» Семене Еремине, погибшем во время съемки репортажа в зоне спецоперации.