Портрет героя: мурал военному корреспонденту «Известий» Семену Еремину появился в Балашихе

Журналист погиб 24 апреля во время съемки очередного репортажа в зоне спецоперации.

В Подмосковье появился мурал в память о нашем коллеге — военкоре Известий Семене Еремине. Портрет погибшего после атаки украинского беспилотника журналиста изобразили на фасаде многоэтажки в Балашихе. Как проходила работа над проектом, и о пути настоящего героя своего времени — в репортаже Сергея Хайдарова.

Суровый и глубокий взгляд. Его черты лица… Ощущение, что на этом мурале Семен Еремин будто оживает. И, кажется, что вот-вот, как и прежде, улыбнется тебе при встрече

«Этот мурал точно увидит весь город. В высоту 40 метров, в ширину — 12. Долгая и кропотливая работа, которая практически завершена. Остались последние штрихи», — рассказала корреспондент Сергей Хайдаров.

Художника Сергея Юракова, как и многих других, потрясла новость о гибели Семена. А потому он долго выбирал именно ту фотографию, которая сможет передать всю глубину его личности.

«Ну у него много фотографий. Выражение лица на каждой немного свое. На этой фотографии отражает его характер. Мужественного и смелого человека», — говорит художник Сергей Юраков.

«Вот этот взгляд. Мужественный проникающий в душу взгляд. Бескрайняя харизма, которая сочится. Художникам удалось это передать», — отмечает военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

«И, возможно, через много лет какой-то мальчишка пройдет мимо и заинтересуется, кем был этот парень, чем был знаменит и какой подвиг совершил. И тогда у него появится положительный пример», — добавил военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

У Семена было много талантов. Кажется, ему удавалось все, за что бы ни брался. Он сочинял стихи и читал рэп. В своей работе Семен был одним из лучших. Обращал внимание на детали — показывал то, что не видели другие репортеры. Никогда не убегал от своего страха…

Он погиб 24 апреля во время съемки очередного репортажа. Вражеский дрон выслеживал группу и бил прицельно. Семен был смертельно ранен. Поверить в это было невозможно, ведь казалось, что с Семой ничего плохого произойти не может. Именно с ним. Излучающим уверенность и умеющим выбраться из любой передряги.

Его хладнокровие и спокойствие в момент опасности подкупало даже самих военных. Может, поэтому он оказывался в тех точках фронта, куда других журналистов бойцы с собой не брали.

«Он перенесет дождь, снег и долгие годы. Как и те подвиги, которые Семен совершал ради других. Их не смыть временем, не запереть в четырех стенах. Он привык быть среди людей, поддерживать и помогать. Таким был наш коллега, таким останется его образ в родном городе, куда можно приехать и снова повстречать Семена Еремина», — отметил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Еще до открытия мурал стал чем-то вроде места притяжения. Сюда приезжают те, кто знал Семена лично или просто видел его репортажи с фронта.

«Знаем и помним. По настоящему это красиво и ценно, что в память корреспондента создали такую живопись. Это правильно», — отметила местная жительница Юлия Тихонова.

Настоящим героем он навсегда останется и для своих родных. У Семена остались жена и две прекрасные дочери, которых он очень сильно любил.