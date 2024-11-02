Охранников в российских школах обяжут иметь при себе оружие

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Стандарт вступит в силу с 1 января 2025 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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В России ужесточат требования к охранникам в школах. В зависимости от ситуации в регионе у них появятся оружие, бронежилеты и шлемы, пишут «Известия».

Новые поправки в ГОСТ утвердил Росстандарт. Жилет и шлем нужно надевать при введении повышенной опасности. В обычной ситуации — быть на посту с дубинкой и наручниками.

Вырастут требования и к физической подготовке охранников. Правила будут обязательными для организаций, которые нанимают частные охранные предприятия с помощью государственных закупок.

На сторожей или вахтеров новый ГОСТ не распространяется. Нн вступит в силу 1 января.

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