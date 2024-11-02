Умерла актриса из сериала «Склифосовский» Лидия Ильина

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 45 0

Артистке было 77 лет.

Умерла актриса из сериала «Склифосовский» Лидия Ильина

Фото: Из открытых источников

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Умерла известная актриса Лидия Ильина. Об этом сообщает aif.ru. Информация об этом также появилась на сайте «Кино-театр.ру».

Знаменитости было 77 лет. Известно, что сердце артистки остановилось вчера, 1 ноября. Причина смерти не называется.

Узнаваемость Лидия Викторовна получила уже в зрелом возрасте, начав активно сниматься после 2010-го. Она знакома российскому зрителю ролями в сериалах «Тест на беременность» и «Склифосовский». Воплощала она образы мам и бабушек.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла актриса из сериала «Склифосовский» Татьяна Иванова.

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