Дело не в Меган: почему Карл III на самом деле избегает встреч с принцем Гарри

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 73 0

Биограф Хардман: Карл III избегает встреч с принцем Гарри из-за денежгого спора

Дело не в Меган: почему Карл III на самом деле избегает встреч с принцем Гарри

Фото: www.globallookpress.com/Fabian Strauch

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Лечение онкологии отнимает все время короля, однако пообщаться с Дэвидом Бекхэмом он успевает, а с родным сыном — нет.

Как изменились отношения членов королевской семьи Британии, кто кого недолюбливает и почему, в том числе, король Карл III избегает общения с младшим сыном принцем Гарри, рассказал биограф Роберт Хардман в своей книге «Карл III: Новый король. Новый двор. Внутренняя история». 

Что касается Гарри, надежд на восстановление семейных связей не питают уже даже самые преданные фанаты, не говоря уже о хладнокровных биографах. Его величество не стал ему ближе после коронации, после постановки опасного диагноза — рак предстательной железы — тоже. Однако стоило сыну узнать о болезни отца, он перелетел океан и прибыл в Лондон на следующий день, публично выразив любовь к родственникам.

Карл III не оставил сына без внимания и встретился с ним, но провел рядом меньше часа, а потом не сделал ни единого заявления. И как будто бы запретил Гарри что-либо комментировать на публике. По слухам, что-то на этой встрече произошло между отцом и сыном, правду они не говорят. Но с тех пор король буквально избегает свидания с младшеньким где бы то не было.

«У него всегда была железная дисциплина, и он не хотел вмешиваться в дела Сассекских. Но нужно приложить огромные усилия, чтобы ничего не делать, когда тебя критикуют», — говорится в книге.

Неужели старые обиды отвернули короля от сына? Или все-таки скандальная жена наследника Меган Маркл? Вовсе нет. Хардман подчеркивает, что после отказа от встречи Карл III нашел целых два часа на встречу с футболистом Дэвидом Бекхэмом в его доме в Хайгроуве. По мнению биографа, причина драмы проста — это деньги.

«Я осознал всю абсурдность того, что мой отец бросил мужчину в возрасте около 35 лет. Но Па был не просто моим отцом. Он был моим боссом, моим банкиром, моим контролером, хранителем кошелька на протяжении всей моей взрослой жизни», — писал в своих мемуарах Гарри.

Ранее, писал 5-tv.ru, Меган Маркл назвала себя самым затравленным человеком в мире.

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