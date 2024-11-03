Актриса Марго Робби родила первенца

Звезда фильма «Барби» и продюсер Тома Акерли держали в тайне беременность.

Знаменитая австралийская актриса Марго Робби и ее супруг кинопродюсер Том Акерли стали родителями. Это их первый ребенок. Об этом сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на источник.

«Друзья и родственники пары держат в тайне новости о ребенке — мальчике, родившемся 17 октября», — указывается в публикации.

Как рассказал собеседник издания, роды прошли хорошо. Робби вместе с супругом Акерли ожидает, что в ближайшее время приедут их родители в Лос-Анджелес.

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Марго Робби и Том Акерли познакомились в 2013 году на съемках фильма «Французская сюита», а поженились в 2016-м. Пара вместе основала продюсерскую компанию и создала такие проекты, как «Барби», «Тоня против всех» и другие. В 2017 году супруги строили планы по рождению детей, но позже заявили, что из-за занятости откладывают этот счастливый момент.

В июле 2024-го Робби и Акерли заметили на прогулке на лодке по озерку Коро. Причем актриса была в наряде, подчеркивающем ее изменившуюся фигуру. Также Робби передвигалась с особой осторожностью, бережно придерживая живот. Однако супруги не стали раскрывать подробности о пополнении.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Александр Стриженов предложил своей супруге телеведущей и актрисе Екатерине Стриженовой завести ребенка в 56 лет. Пара уже вырастила двух дочерей, одна из них подарила родителям троих внуков.