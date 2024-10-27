«Если хочешь, рожу»: муж предложил Екатерине Стриженовой завести ребенка в 56 лет

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Муж попросил у 56-летней Екатерины Стриженовой ребенка: Если хочешь, рожу

«Если хочешь, рожу»: муж предложил Екатерине Стриженовой завести ребенка в 56 лет

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

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Знаменитости воспитали двух дочерей, но всегда мечтали о мальчике.

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова и ее муж, режиссер Александр Стриженов вырастили двух дочерей, у них уже появились внуки. И теперь, судя по всему, они готовы к очередному пополнению. Кроме того, артистка призналась, что всегда мечтала о сыне. Во время обеих беременностей она была почти уверена, что будет мальчик, но ошиблась. Сегодня звезда, по собственным словам, рада своей ошибке, так как считает, что воспитание девочек намного проще.

По словам Стриженовой, ей достались идеальные девочки, и благодаря этому ведущей удалось совмещать карьеру и материнство. Едва ли мальчишки-озорники позволили бы ей преуспеть в профессии. Как рассказала 56-летняя Стриженова журналистам «Каравана историй», они с мужем задумались о третьей беременности.

«Разговаривали с мужем недавно. Он что-то про детей стал говорить. Я сказала: „Если хочешь, пожалуйста, я рожу“. Сейчас-то возможно ведь все. Мы весь вечер обсуждали это и пришли к решению, что будем воспитывать внуков, которые у нас есть, и ждать следующих. Я действительно могу все остановить, поставить на паузу ради таких глобальных и важных вещей», — поделилась Екатерина.

У супругов Стриженовых трое внуков, которых им подарила старшая дочь, 35-летняя Анастасия. Они заставили дедушку и бабушку снова почувствовать себя молодыми родителями. Телеведущая призналась, что никогда не проявляла такого энтузиазма, дети приносят ей «невозможное счастье». Самые важные новости в ее жизни — первые шаги и новые слова в лексиконе малышей.

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