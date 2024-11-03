«Это безответственно»: Басков жестко осудил Дурова за 100 детей по всему миру

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 31 0

Певец Николай Басков осудил разработчика Павла Дурова за донорство спермы

«Это безответственно»: Басков жестко осудил Дурова за 100 детей по всему миру

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист напомнил о значимости семьи для человека.

Народный артист Российской Федерации Николай Басков осудил разработчика Павла Дурова за донорство спермы. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU

Летом этого года стало известно о том, что создатель мессенджера Telegram отец более 100 детей. Все дело в том, что когда-то он пожертвовал биологический материал для помощи тем, кто по каким-то причинам не может самостоятельно создать ребенка.

Басков считает такой поступок неправильным, ведь по сути все родившиеся малыши имеют отношения к Павлу, но он не знает, как они живут, не помогает им материально и не воспитывает. Это нарушает понятия о семье.

«Потому что это безответственно. Я считаю, что ребенок должен расти в семье. Должны быть и мать, и отец. Даже если они не вместе, если они разошлись, все равно у ребенка должно быть ощущение, что есть папа и мама», — заявил Николай.

Примечательно, что артист отметил отсутствие в своей жизни выплат на детей.

Ни для кого не секрет, что у Баскова есть сын Бронислав. О нем певец практически ничего не рассказывает.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Марго Робби родила первенца.

Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.55
0.11 106.14
0.30
Самый подходящий месяц: любовный гороскоп на ноябрь 2024

Последние новости

18:30
Помогавший ВС РФ американец рассказал о мерах конспирации от ВСУ
18:12
Правда или слухи? Состоится ли концерт Канье Уэста в России
17:58
«Это безответственно»: Басков жестко осудил Дурова за 100 детей по всему миру
17:36
«До летального исхода риска не будет»: как псевдокосметологи калечат клиентов
17:14
Неудачное фото в метро Стамбула: депортированный россиянин рассказал, как попал в турецкую тюрьму
16:52
Умер ушедший в монастырь заслуженный артист России Сергей Строкин

Сейчас читают

Блогер Дилара Зинатуллина задолжала ФНС круглую сумму
«Многое сбывается»: Анна Ардова высказалась о силе «карты желаний»
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака