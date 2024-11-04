Не осудил: король Испании Филипп VI призвал понять тех, кто закидал его грязью

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

король Испании Филипп VI призвал понять забросавших его грязью людей

Не осудил: король Испании Филипп VI призвал понять тех, кто закидал его грязью

Фото: Reuters/Eva Manez

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Монарх отметил: государство на стороне пострадавших от наводнения.

Король Испании Филипп VI не стал обвинять пострадавших от наводнения жителей города Валенсия в том, что они закидали его грязью и кричали ему в след «Убийцы!». Он, наоборот, призвал понять их негодование.

«Мы должны дать этим людям надежду, решить чрезвычайную ситуацию и гарантировать им, что государство присутствует в этой проблеме всецело», — заявил монарх во время выступления на заседании объединенного оперативно-координационного центра.

Обрушившееся на Испанию масштабное наводнение уже признали самым смертоносным за последние десятилетия в стране. Разрушительная стихия охватила значительную территорию, в первую очередь — юго-восточное побережье.

Сильнее всех пострадала провинция Валенсия, где ливни привели к мощным потопам. Инфраструктура региона почти перестала существовать — тысячи домов остаются без света, а дороги завалены обломками машин и мусором.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько погибло людей из-за урагана «Милтон» в США. По предварительным подсчетам, только застрахованные потери превысят 100 миллиардов долларов. Ураган уничтожил целые кварталы — людям некуда возвращаться из эвакуации.

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