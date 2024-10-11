Ураган «Милтон» в США унес жизни 12 человек
Причиненный стихией ущерб оценивается в 100 миллиардов долларов.
Фото, видео: Reuters/Maria Alejandra Cardona; 5-tv.ru
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Число погибших во время разрушительного урагана «Милтон» увеличилось до 12 человек. Во Флориде оценивают катастрофические последствия непогоды.
По предварительным подсчетам, только застрахованные потери превысят 100 миллиардов долларов. Ураган уничтожил целые кварталы — людям некуда возвращаться из эвакуации.
Спасатели работают беспрерывно, разбирая руины в поисках выживших. Доступ в особенно пострадавшие районы затруднен. Дороги заблокированы многочисленными обломками, а некоторые и вовсе затоплены.
Масштабное наводнение наблюдается сразу в нескольких городах. При этом, по возращении можно найти еще больше неприятных сюрпризов. Так пара приехала в затопленный дом, и обнаружила посреди гостиной… аллигатора.
Ранее 5-tv.ru публиковал свидетельства жителя Тампы, который показал последствия урагана «Милтон». На кадрах видно, что в городе еще лежат поваленные деревья, сохраняется порывистый ветер, повсюду разлетается мусор. Местный житель отметил, город возвращается к обычной жизни, но, когда в домах вновь появится электричество — никто не знает.
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