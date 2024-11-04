Любимый оценит: какой вкус у еды точно покорит сердце мужчины

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 20 0

Врач Добрецов: путь к сердцу мужчины действительно может лежать через желудок

Любимый оценит: какой вкус у еды точно покорит сердце мужчины

Фото: 5-tv.ru

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Чем вкуснее пища, тем ярче эмоции и ощущения.

Путь к сердцу мужчину взаправду может «лежать через желудок». Об этом в беседе с aif.ru рассказал директор НИИ обоняния и ольфакторной патологии, доктор медицинских наук Константин Добрецов.

Как объяснил специалист, восприятие вкуса устроено особым образом. Человек обладает пятью вкусовыми ощущениями, за которые отвечают четыре нерва полости рта. Они стимулируются с помощью вкусовых сосочков языка и передают сигналы в продолговатый мозг, откуда те направляются к таламусу.

Одновременно с этим процессом открывается доступ к области обонятельного эпителия носа, и возникает «ретроназальное обоняние», при котором сигнал переходит в специальную луковицу и далее в центральные отделы мозга, в том числе и таламус. Вкусовые стимулы объединяются с обонятельными и следуют в лобные доли головного мозга, где происходит анализ пищи.

«Стимуляция центральных отделов обонятельного мозга при этом приводит к выбросу нейромедиаторов — гормонов „счастья“. Вот почему, чем насыщеннее и вкуснее еда, тем больше стимулов получает мозг и, соответственно, больше выделяется гормонов», — говорится в материале.

Гипоталамус, который тоже стимулируется обонятельным нервом, тесно связан с выработкой тестостерона, регулирующего активность половых гормонов. Так, вкус и обоняние представляют из себя «единый» сенсорный орган, объединяющий многие структуры головного мозга. Они в свою очередь и приводят к выработке гормонов «счастья» и выбросам половых гормонов.

Если еда по вкусу и запаху не качественна, обонятельный эпителий будет блокировать стимуляцию и положительные нейромедиаторы не смогут образоваться, отметил эксперт. Именно поэтому так «ценятся» домашние блюда, приготовленные с любовью и вызывающие большой спектр позитивных эмоций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем молчат мужчины.

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