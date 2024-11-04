Вован и Лексус опровергли использование дипфейков и ИИ в своих видео

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Все жертвы розыгрышей ведутся на обычный грим, уверяют знаменитые пранкеры.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в ходе федерального просветительского форума «Знание. Первые» опровергли обвинения в том, что якобы используют дипфейки и искусственный интеллект (ИИ) при создании своих видео.

По словам пранкеров, их часто пытаются уличить в применении современных технологий обработки фото и видео, однако в действительности у них до сих пор не возникало необходимости в подобных программах. Все жертвы розыгрышей велись на обычный грим, уверяют пранкеры.

«Все прекрасно работает, и каких-то сложных компьютерных схем пока не надо», — отметил Вован.

В пример он привел розыгрыш президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который с легкостью поверил в то, что общается по видеосвязи с африканским политиком, хотя перед ним был загримированный Лексус.

Точно также, выдавая себя за различных политиков и чиновников, пранкерам удалось разыграть бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, экс-госсекретаря США Майка Помпео и других.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лексус и Вован разыграли американского сенатора Бена Кардина, позвонив ему от имени экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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