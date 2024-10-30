Пранкеры Вован и Лексус поговорили с американским сенатором-русофобом Беном Кардином. Беседа наглядно показала, как Вашингтон на самом деле общается с киевским режимом.

Переговоры между Москвой и Киевом возможны лишь при условии соответствия интересам Вашингтона, а какими в итоге окажутся границы Украины — уже не так важно. Такое признание сделал один из самых известных в США сенаторов Бен Кардин.

Впервые в Конгресс его избрали еще в конце 1980-х, и за это время он заработал репутацию одного из главых русофобов Америки. Именно Кардин стоял за принятием многих антироссийских законов. Однако, опыт политического долгожителя не помог ему во время общения с российскими пранкерами. Подробности — у корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Для них, наверное, все украинцы на одно лицо. Бен Кардин — сенатор демократ — думает, что общается с экс-министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Я очень рад. Вас все знают. Вы невероятно важная часть украинской стратегии по защите своего суверенитета», — заявил Кардин.

Очередной пранк Вована и Лексуса дает уникальную возможность увидеть, как общаются американские кукловоды со своими украинскими подопечными, когда думают, что их не слышат посторонние.

«Я хотел бы спросить вас, в чем проблема позволить Украине поражать цели внутри России? Что я имею в виду: нам нужно поразить их на Урале. Если мы хотим, мы можем поражать их на Кавказе или в других регионах», — спросил «Кулеба».

Очень актуальный вопрос –только что западная пресса опубликовала подробности так называемого «мирного плана Зеленского». Он, оказывается, просил ракеты «Томагавк» дальностью полторы тысяч миль для ударов вглубь России. Как отвечают на это американские политики? Лично сенатор не против.

«Мы должны дать вам возможность защищать себя, включая возможность поражать цели в России», — считает Кардин.

Но вот НАТО согласия не дает.

«Есть ограничения для НАТО. Без полной поддержки всех партнеров по НАТО, они могут позволить использовать свою поддержку, а НАТО не позволит использовать разрешение на использование для целей в России», — объясняет сенатор.

Сенатор прекрасно понимает, с кем имеет дело. Знает, что ракеты большой дальности президент* Украины Владимир Зеленский будет использовать для террористических ударов. Что «возврат на границы 1991 года» — это план геноцида, что возврат Крыма Украине — это гарантированная резня.

«Если будет защита Крыма и людей в Крыму, это то, что мы рассмотрим», — говорит американский чиновник.

А вот как американцы объясняют своим младшим братьям расширение НАТО на Восток: оказывается, это не они нарушили договоренности, а президент России Владимир Путин.

«Но проблема в том, что госсекретарь обещал, что НАТО не пойдет на Восток. И госсекретарь Бейкер обещал это господину Горбачеву. Это факт, и, конечно, это обещание было дано Горбачеву, который не был главой Украины, но это было», — напомнил пранкер.

«Как вы знаете, в России были движения, особенно после распада Советского Союза, за то, что Россия должна стать настоящим демократическим государством и будет следовать принципам Хельсинки. И эти обязательства не были выполнены Путиным», — заявил Кардин.

Непонятно только, это у самого сенатора такая каша в голове, или это специальная «каша на экспорт». В любом случае, диалог с «Псевдокулебой» получился очень интересным.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.