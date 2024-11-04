Оппозиция вышла на митинг в Тбилиси против итогов выборов в Грузии

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 50 0

По имеющейся информации, протест собрал около четырех тысяч человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Тбилиси проходит митинг против результатов парламентских выборов. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Александр Морозов, который находится на месте.

Проспект Руставели в центре Тбилиси, где продолжаются протесты, был перекрыт. Улицу патрулируют полицейские. Они также контролируют вход в здание парламента.

«На здании парламента десятки видеокамер, поэтому полицейские стоят в стороне, наблюдают за тем, что происходит. А митингующие, словно заклинания, произносят одни и те же слова, требуя пересчета голосов и назначения новых честных выборов», — рассказал Александр Морозов.

По имеющейся информации, на площади находится около четырех тысяч человек. Они размахивают флагами Грузии, Украины и Евросоюза, кричат лозунги.

Организаторами митинга стали политические партии «Коалиция перемен», «Национальное движение единства» и «Сильная Грузия».

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