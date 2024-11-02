Учитель, журналист и волонтер: первый политический беженец из США получил паспорт РФ

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Первый политический беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт.

Фото, видео: Telegram/Официальный канал МВД России/mediamvd; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент дал гражданство Джону Роблесу в октябре.

Первый политический беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт. Торжественная церемония прошла в подмосковном Серпухове. Американец назвал Россию своим домом и поблагодарил за помощь в воплощении мечты о гражданстве.

Известно, что Роблес переехал в нашу страну из США в 1996 году. По этническому происхождению он индеец. Долгое время в России был учителем английского языка, а потом стал работать журналистом-международником.

После начала СВО он стал помогать в доставке гуманитарных грузов на передовую и приграничные территории. Владимир Путин дал гражданство Джону Роблесу в октябре.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами. Приезжие из иностранных государств смогут получить возможность к упрощенной форме получения вида на жительство при наличии реального брака с гражданином России, который длится более трех лет. Важным условием является, чтобы союз был не фиктивным. За соблюдением этой нормы теперь начнут внимательнее следить.

Тема:
Спецоперация
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