Аркадий Укупник не будет продавать недвижимость в Латвии за 500 тысяч евро

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 16 0

Ради такой покупки артисту пришлось оформить кредит.

Аркадий Укупник не будет продавать недвижимость в Латвии за 500 тысяч евро

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певец и композитор Аркадий Укупник владеет трехкомнатной квартирой более чем за 500 тысяч евро в латвийском городе Юрмала. Об этом сообщает портал «Страсти».

Отмечается, что он приобрел недвижимость в 2007 году в элитном жилом комплексе и каждое лето проводил там с семьей. По информации портала, стоимость такой квартиры в данный момент составляет от 450 до 650 тысяч евро за 100-190 квадратных метров.

Сам Укупник ранее рассказывал в интервью International Residence, что ради такой покупки ему пришлось взять кредит, и к счастью, он быстро его выплатил. Однако квартиру он не намерен продавать, несмотря на ситуацию в мире.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аркадию Укупнику трудно совмещать личную жизнь и творчество. Артист активно занимается написанием новых песен, а также созданием мюзиклов для столичного Театра Оперетты, при этом старается не обделять вниманием близких, проводить время с женой Натальей и детьми.

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