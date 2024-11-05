Третья мировая или мир: Вучич высказался об итогах выборов вСША

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 21 0

Александр Вучич считает грядущие выборы в США судьбоносными для всего мира

Третья мировая или мир: Вучич высказался об итогах выборов вСША

Фото: Reuters/Marko Djurica

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За мир выступает Трамп, а эскалации конфликтов стоит ждать, если победит Харрис.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что нынешние выборы лидера США приведут либо к всеобщему миру, либо к Третьей мировой войне. Об этом он рассказал в интервью в эфире телеканала TV Happy.

«Возможно, это самые важные выборы в истории человечества, которые могут определить мир или продолжение войны», — сказал президент.

Вучич считает, что если победу одержит экс-президент США, представитель партии Республиканцев Дональд Трамп, то конфликт между Ираном и Израилем получит дипломатическое разрешение. Победа представителя Демократов Камалы Харрис повлечет за собой эскалацию конфликта.

В США предполагают, что при победе Трампа, конфликт на Украине также получит свое логическое завершение. Экс-президент не раз говорил в ходе своей предвыборной кампании, что стремится к миру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге Александру Вучичу после трагедии в Нови-Саде.

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