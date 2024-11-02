Владимир Путин выразил соболезнования Александру Вучичу после трагедии в Нови-Саде

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с трагедией в городе Нови-Сад. В телеграмме говорится, что россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа.

Накануне вечером на железнодорожном вокзале города рухнул 50-ти метровый бетонный козырек. По последним данным, погибли 14 человек и более 30 пострадали. В Сербии объявлен день траура.

Известно, что здание вокзала было построено в 1960-х годах. В последнее время там шел ремонт. Причины трагедии сейчас выясняют следователи. Сегодня в посольстве Сербии в Москве открыта книга соболезнований.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянка рассказала об обрушении на вокзале Нови-Сада.