Владимир Путин выразил соболезнования Александру Вучичу после трагедии в Нови-Саде

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По последним данным, погибли 14 человек и более 30 пострадали.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Predrag Milosavljevic; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сербии Александру Вучичу в связи с трагедией в городе Нови-Сад. В телеграмме говорится, что россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа.

Накануне вечером на железнодорожном вокзале города рухнул 50-ти метровый бетонный козырек. По последним данным, погибли 14 человек и более 30 пострадали. В Сербии объявлен день траура.

Известно, что здание вокзала было построено в 1960-х годах. В последнее время там шел ремонт. Причины трагедии сейчас выясняют следователи. Сегодня в посольстве Сербии в Москве открыта книга соболезнований.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянка рассказала об обрушении на вокзале Нови-Сада.

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