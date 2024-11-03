В Москве арестовали генерал-майора Росгвардии

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 42 0

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В Москве арестовали генерал-майора Росгвардии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Военный суд Москвы арестовал замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

За последний месяц были арестованы нескольких высокопоставленных сотрудников силовых структур. В частности 1 ноября было возбуждено уголовное дело за получение взятки общей суммой в 74 миллионов рублей. Обвиняемый — высокопоставленный сотрудник подведомственной службы Минтранса России. У подозреваемого проводят обыск по месту жительства.

Позднее, 3 ноября, Следственный комитет завершил расследование в отношение бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования Внутренних войск (ВВ) МВД России полковника Игоря Долгих, также обвиняемого в получении взятки — в виде квартир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что орловские чиновники попытались надавить на суд в деле о градообразующем заводе. Как стало известно, владелец завода Александр Казаченко должен был выплатить 90 миллионов рублей дистрибьютору — компании «Цеотрейдресурс», но не сделал этого. Тогда последняя подала иск в Арбитражный суд.

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