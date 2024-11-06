«Это было сумбурно»: Леонид Ярмольник рассказал о первой любви

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 505 0

Актер Леонид Ярмольник рассказал о своей первой любви

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Первые чувства появились у актера тогда, когда противоположный пол еще не обращал на него внимание.

Свою первую любовь Леонид Ярмольник встретил ребенком. Об этом 5-tv.ru рассказал артист на премьере фильма «Любовь Советского Союза».

Актер признался, что встретил ту, что первой покорила его сердце в начальной школе. Но девочки тогда не замечали будущую звезду экранов.

«Первая любовь, на самом деле, в младших классах была. Одноклассница, первый-второй класс. В том возрасте на меня обращали внимания меньше, чем на других мальчишек. Я как-то созрел чуть попозже. Стал неотразимым, красивым», — вспоминает Ярмольник.

Более серьезное увлечение, которое случилось уже в гораздо старшем возрасте Леонид охарактеризовал емко.

«Это было сумбурно, но очень запоминающе», — признается актер.

Артист не уверен, в том, можно ли было эти отношения назвать той самой первой серьезной любовью. Но честно говорит, что с этой девушкой у него произошел первый сексуальный опыт.

Ранее 5-tv.ru писал о влюбленностях актрисы Марии Куликовой.

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