«Расходятся версии»: муж умершей беременной Ринчиновой требует расследования ее смерти

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 29 0

Муж умершей беременной Ринчиновой требует расследования ее смерти

Фото, видео: 5-tv.ru

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Найдан уже написал заявления в МВД и СК, осталась только прокуратура. Безутешный супруг предполагает, что причиной трагедии могла стать врачебная ошибка или чья-то халатность.

Супруг умершей беременной певицы Марии Ринчиновой требует расследования смерти жены, так как есть подозрения, что она могла быть следствием врачебной ошибки. Он уже подал соответствующие заявления в МВД и Следственный комитет. Об этом Найдан Ринчинов сообщил 5-tv.ru.

«Как по книжке отчитались (врачи — Прим.ред), что все хорошо они провели, но спасти не удалось. Я с Машей всегда был на телефоне. Мне кажется, что здесь расходятся версии <…> Я уже написал заявление в МВД, в Следственный комитет. Сейчас сижу в прокуратуре», — рассказал мужчина.

Известно, что 36-летняя солистка филиала Мариинского театра в Северной Осетии скончалась в больнице Владикавказа, находясь на седьмом месяце беременности. В медучреждение Мария попала за несколько дней до смерти из-за тахикардии.

«В понедельник, вчера, около пяти утра, она сказала мне, что плод никак не реагирует и она не чувствует его. Ей сделали УЗИ, чтобы послушать сердцебиение ребенка, в ходе которого выяснилось, что мы потеряли плод, сердцебиение не было обнаружено. Ей поставили укол, чтобы стимулировать роды, но здесь тоже запутанная какая-то история», — рассказывал Найдан VOICE.

В результате врачи диагностировали певице эмболию и назначили операцию, чтобы изъять плод. Мужчина уверен, что супруга уже предчувствовала свою смерть. Ей было очень страшно, она боялась умереть.

Во время операции состояние артистки резко ухудшилось и после она уже не пришла в себя. Смерть была мгновенной. Врачи сказали, что причина в эмболии — это когда околоплодные воды попадают в кровеносные сосуды, блокируя кровоснабжение, как тромб.

«Компетентные органы разберутся. Я думаю может какая-то халатность была, кто-то не доглядел, не уследил, не вовремя сделали, плохо сделали…» — считает мужчина.

Справиться с потерей Найдану помогают его близкие и друзья. С Марией он прожил четыре года. За это время у них появилась дочь, которой исполнилось три года. Также у оперной певицы есть старшая дочь.

Ринчинова последний год проживала во Владикавказе, где работала в новом театре. С коллегами у нее были хорошие отношения. Все любили талантливую артистку. Коллеги не оставили и супруга Ринчиновой в столь тяжелое для него время.

«У нас по традиции нашего народа плакать нельзя. В таких случаях говорят, что закрываешь дорогу души в Рай. Так что приходится держать себя», — добавил Ринчинов.

Похороны знаменитости пройдут в Бурятии. Супруг Марии на данный момент занимается организацией транспортировки тела любимой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что хоккеист «Металлурга» Торточаков умер после драки возле клуба в Абакане.

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