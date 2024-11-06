Путину доложено: какие предложения были отработаны в ходе визита делегации России в Пакистан

Поездка представителей СФ РФ в республику состоялась в конце октября.

Россия и Пакистан отработали в конце октября предложения о расширении сотрудничества между двумя странами. Об итогах визита российской делегации в республику председатель Совфеда Валентина Матвиенко доложила президенту РФ Владимиру Путину. Такое заявление она сделала в ходе заседания совета.

«По итогам поездки мы отработали предложения, как нам видится на будущее углубление, расширение нашего сотрудничества с Пакистаном. Я доложила главе государства итоги нашей поездки и наши предложения», — сказала Матвиенко.

Вместе с тем она подчеркнула, что каждый официальный визит Совфеда должен заканчиваться конкретными предметными результатами. Матвиенко попросила председателя комитета по международным делам СФ Григория Карасина контролировать реализацию отработанных в ходе визитов в другие страны предложений.

Визит делегации Совета Федерации России в Пакистан состоялся в период с 27 по 29 октября. Как ранее заявляла Матвиенко, отношения между двумя странами складываются особым образом. Они не подвержены общей политической атмосфере. Страны поддерживают друг друга, невзирая на обстоятельства.

Матвиенко высоко оценила председательство Пакистана в ШОС. Она также поблагодарила принимающую сторону за теплый визит и высококлассный прием. В ходе своей речи она вспомнила визит представителей Пакистана, который состоялся 11 лет назад. Председатель Совфеда РФ подчеркнула, что за минувшие годы в государстве многое изменилось, и это достойно уважения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко указала на намерения Пакистана развивать сотрудничество с РФ. Взаимный товарооборот между странами вырос в текущем году на 13%.

В начале декабря пройдет межправительственная комиссия по торгово-экономическому, инвестиционному сотрудничеству России и Пакистана, отметила Матвиенко. В этой связи стороны решили, что нужно «действовать предметно». Уже зафиксирована позитивная динамика роста взаимовыгодного торгового оборота, странам удалось преодолеть планку в миллиард долларов.