«Твердая позиция»: Матвиенко указала на намерения Пакистана развивать сотрудничество с РФ

Взаимный товарооборот между странами вырос в текущем году на 13%.

Власти Пакистана настроены на дальнейшее расширение всего комплекса отношений с Россией. Об этой твердой позиции заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она дала комментарий журналистам по итогам визита в Пакистан и встречи с премьер-министром страны Шахбазом Шарифом.

«Пакистан твердо настроен на дальнейшее расширение всего комплекса отношений с Россией. Это их твердая позиция», — сказала она.

Матвиенко также рассказала, что беседе с Шарифом была содержательной, предметной. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития России и Пакистана, торгово-экономических связей, инвестиционного сотрудничества. Как напомнила глава Совфеда, президент РФ Владимир Путин и Шариф ранее определили главные направления развития взаимодействия. Сегодня же обсуждались детали проектов.

В начале декабря пройдет межправительственная комиссия по торгово-экономическому, инвестиционному сотрудничеству России и Пакистана, отметила Матвиенко. В этой связи стороны решили, что нужно «действовать предметно». Уже зафиксирована позитивная динамика роста взаимовыгодного торгового оборота, странам удалось преодолеть планку в миллиард долларов. В 2024 году также вырос этот показатель на 13%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Матвиенко высоко оценила председательство Пакистана в ШОС. Она также поблагодарила принимающую сторону за теплый визит и высококлассный прием. В ходе своей речи она вспомнила визит представителей Пакистана, который был 11 лет назад. Председатель Совфеда РФ подчеркнула, что за минувшие годы в государстве многое изменилось, и это достойно уважения.