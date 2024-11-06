Фадеев назвал политическим выбор одежды женщинами в России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 33 0

Глава СПЧ заявил, что в РФ никогда не было традиции «закутывать женщину с головы до ног».

Фадеев назвал политическим выбор одежды женщинами в России

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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В России никогда не было традиции закутывать женщин с головы до ног в темные одеяния. С таким заявлением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в ходе церемонии открытия выставки «Традиционные женские образы России» в Совфеде.

«То, что касается женской одежды, в последнее время, в последние десятилетия, есть такая точка зрения, что надо мусульманку закатать с головы до ног в темные одежды. Я вот здесь не вижу примеров такой темной одежды. Я вижу яркую красивую одежду, причем из самых разных регионов нашей страны. И Поволжье, и Кавказ, и Сибирь — одежда разная, но она вся красивая, вся великолепная», — подчеркнул Фадеев.

По его словам, «закутанная с головы до ног» женщина — это не исконно русская традиция, а принесенная извне. Выбор подобного одеяния можно назвать нравственным или политическим.

Фадеев указал, что на выставке представлено многообразие традиционных русских нарядов, которые позволяют выбирать не только цвета одеяния, но и форму, крой и длину платьев.

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Фадеев назвал политическим выбор одежды женщинами в России

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